Sport CSȘM Bacău a cucerit, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioană națională la juniori 1

Hagi, Răducioiu, Gică Popescu? Nicidecum. Generația de aur este alta. Ce-i drept, nu la fotbal, ci la handbal. Este generația lui Hanțaru, Broască și Vlad Rusu, care a adus, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioană națională la juniori 1 în curtea CSȘM-ului Bacău. Și, la fel ca și în 2016, succesul a venit după o finală cu CSM București. În turneul final de la Brașov, echipa antrenată de Gabriel Armanu nu a avut glume cu nimeni. Cinci meciuri, tot atâtea victorii. Și pentru ca triumful să fie complet, handbaliștii băcăuani și-au adjudecat și patru trofee individuale. Dragoș Hanțaru și-a confirmat, o dată în plus, clasa, fiind desemnat MVP-ul competiției. În plus, Hanțaru a cucerit și titlul de golgheter al turneului. Alături de el, alți doi băcăuani și-au făcut loc în echipa ideală a campionatului: interul dreapta Ionuț Broască si centrul Călin Căbuț. Începută cu un aur național cucerit în 2013, la nivelul juniorilor 3, parcursul Generației ’98 a continuat cu cele două titluri de vice-campioană în competiția rezervată juniorilor 2, pentru ca apogeul să fie înregistrat cu cele două succese naționale de la juniori 1. După cinci medalii consecutive, dintre care trei de aur, generația de aur a handbalului masculin băcăuan pune punct junioratului și se pregătește să dea fila. Rămâne de văzut ce va scrie de acum încolo. Dar, mai presus de toate, ce îi va fi scris. Rezultatele înregistrate la turneul final de la Brașov: Parcursul în grupe

CSȘM Bacău- Viitorul Pitești 44-19 (23-10). CSȘM Bacău: V. Rusu, Niculai- Hanțaru (7 goluri), Broască (6), Oancea (5), Dima (4), A. Drăgan (4), Totir (3), Căbuț (3), Ionescu (3), Brăescu (2), Boer (2), Atănăsoaei (2), Dodiță (2), R. Drăgan (1).

CSȘM Bacău- CSȘ Odorhei 40-26 (17-11). CSȘM: Rusu, Niculai, Crăciunescu- Hanțaru (11), Broască (8), Ionescu (6), Doboș (3), Brăescu (3), R Drăgan (2), Oancea (2), Totir (2), Atănăsoaei (1), A. Drăgan (1), Căbuț (1), Boer, Dima.

CSȘM Bacău- CSM București 24-22 (14-12). CSȘM: Rusu, Niculai, Crăciunescu- Hanțaru (9), Broască (4), Ionescu (3), R. Drăgan (2), Căbuț (2), Iștoc (2), Doboș (1), A. Drăgan (1), Oancea, Brăescu, Totir. Semifinale CSȘM Bacău- AHC Potaissa Turda 40-25 (19-15). CSȘM Bacău: Rusu, Niculai, Crăciunescu- Hanțaru (11), Broască (6), A. Drăgan (4), Iștoc (4), Căbuț (3), Ionescu (3), Oancea (3), Brăescu (2), Totir (2), Dima (1), Doboș (1), Boer. Finală CSȘM Bacău- CSM București 24-21 (14-10). CSȘM: Crăciunescu, Rusu- Hanțăru (8), Broască (8), Iștoc (3), R. Drăgan (2), Căbuț (2), Ionescu (1), Dima, Brăescu, Totir, A. Drăgan, Oancea. Lotul CSȘM Bacău: Vlăduț Rusu, Eugen Crăciunescu, Cristian Niculai (portari); Dragoș Hanțaru, Ionuț Broască, Răzvan Drăgan, Alexandru Ionescu, Bogdan Doboș, Răzvan Totir, Bogdan Dima, Andrei Drăgan, Maxim Oancea, călin Căbuț, Tudor Boer, Cătălin Brăescu, Andrei Iștoc, Andrei Atănăsoaie, Răzvan Dodiță. Antrenor principal: Gabriel Armanu. Antrenori secunzi: George Călin, Gabriela Manea, Valeriu Rugină.