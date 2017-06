Sport CSȘM, argint național Handbal/ Turneul Final- CN Juniori 2 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A patra finală disputată anul acesta de handbaliștii juniori ai CSȘM Bacău. Și a treia medalie națională cucerită. După aurul obținut de juniorii 1 și de juniorii 3, duminică, în vitrina clubului aparținând municipalității băcăuane și-a făcut loc și argintul juniorilor 2. La drept vorbind, echipa antrenată de Gabriel Armanu și Gabriela Manea s-a aflat la numai o repriză de titlul național. Aflată în avantaj de un gol (14-13) la pauza finalei de duminică a turneului de la Buzău, gruparea băcăuană s-a văzut depășită în partea secundă de CSM București, care și-a adjudecat titlul grație unei victorii cu scorul de 31-27. De altfel, „tigrișorii” de la CSM Bucuresti au fost nașii „csmeișorilor” băcăuani la turneul final de la Buzău. Și asta pentru că în drumul spre finală, CSȘM a mai înregistrat o înfrângere în fața CSM-ului București, însă în grupă: 13-28 (7-13). În rest, băcăuanii au dat-o pe victorii. Două în grupă: 39-29 (17-6) cu LPS Roman și 28-25 (15-13) cu LPS Suceava și una în semifinale: 36-28 (17-11) cu CSȘ Sighișoara. Pe lângă titlul de vice-campioană națională, CSȘM Bacău a mai avut satisfacția de a avea patru jucători în echipa ideală a turneului final: Andrei Totoi (pivot), Eduard Iordachi (inter dreapta), Ionuț Vamanu (extremă dreapta) si Răzvan Pușcuță, declarat MVP-ul competiției. 0 SHARES Share Tweet

