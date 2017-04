CSS Bacau, primul joc, prima victorie

Turneele semifinale III si IV ale campionatului national de juniori 3 sunt in plina desfasurare la Sala Orizont din Bacau. A doua zi de confruntari a debutat cu partida dintre CSS Bacau si CSM Ploiesti, transat de bacauani cu scorul de 26-21 (12-11).

Meciul a fost trait la intensitate maxima de pe banca de antrenorul Marius Capusa, care dupa ultimul fluier a declarat pentru ziarul Desteptarea: “Ploiestiul este vicecampiona nationala la juniori 4. Organizarea acestui turneu pare o povara pentru copiii nostri, presiunea si emotiile fiind mari. Si eu am avut emotii mari pentru ca ieri n-am jucat, pentru ca trebuia sa avem meci cu Dinamo care nu a venit la turneu.

Ploiestenii au avut si meciul din prima zi, si a fost oarecum mai usor pentru ei. Noi am ratat mult, chiar si trei aruncari de la 7 m, dar, am avut un joc bun, mai ales in repriza secunda. Sunt foarte multumit de jocul echipei, si abordam ultimul meci, cel cu Iasul, la victorie.”

In celelalte doua meciuri programate sambata, 1 aprilie, jocuri din turneul semifinal III, CSSM Bacau a trecut de LPS Targu Mures cu 28-15 (11-12), iar CSS1 Constanta a pierdut cu 30-24 (13-14) in fata celor de la LPS Piatra Neamt. In ultima zi, duminica, 2 aprilie, sunt programate intalnirile: Ora 09.00: LPS Târgu-Mureș- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Ora 10.30: LPS Piatra Neamț- CSȘM Bacău (Grupa III). Ora 12.00: CSȘ Bacău- LPS Iași (Grupa IV).