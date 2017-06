Sport CSȘ Bacău, în primele șase Handbal feminin/ CN Junioare IV de Dan Sion -

Final de sezon pentru handbalistele junioare IV de la CSȘ Bacău. După ce în 2016 au terminat printre cele mai bune echipe ale țării la minihandbal, anul acesta, gruparea antrenată de Costel Oprea și Georgiana Vântu s-a clasat a șasea la turneul final ce a reunit la Baia Mare primele 16 formații de junioare IV. „Dacă am fi trecut de gazdele de la Baia Mare în grupa principală, intram în 1-4. Din păcate, am făcut doar egal, astfel încât lupta pentru calificarea în semifinale s-a dat între Phoenix Baia Mare și CSM București", a precizat antrenorul băcăuan Costel Oprea. Repartizată în grupa 3, CSȘ Bacău a încheiat pe primul loc, cu două victorii (28-9 cu Unirea Dobroiești și 26-19 cu HC FEFS Craiova) și o înfrângere, 20-24 , 11-11) cu Genius Sighetul-Marmației. Calificate în grupa principală, băcăuancele au remizat, 19-19, cu Phoenix Baia Mare și au fost apoi învinse cu 23-13 de CSM București. „După remiza cu băimărencele, calculele erau clare. Chiar dacă am fi învins Bucureștiul, nu intram în 1-4 deoarece aveam nevoie de o victorie la scor mare. Prin urmare, conștienți că nu avem șanse de a prinde semifinalele, am preferat să ne concentrăm pe meciul eliminatoriu cu Turnu-Severin pentru a prinde măcar jocul pentru 5-6", a explicat Costel Oprea. CSȘ Bacău a eliminat-o pe CSȘ Turnu-Severin la loviturile de de la 7 metri, cu 24-22, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 21-21. În partida pentru locul 5, elevele lui Costel Oprea și Georgiana Vântu au întâlnit-o pe CSȘ Târgoviște, în fața careia au pierdut cu 20-17, în ciuda faptului că aveau trei goluri avans la pauză: 12-9. „Suntem mulțumiți de evoluția fetelor noastre, care a fost una apreciată atât de adversare, cât și de publicul din Baia Mare", a fost concluzia celor doi antrenori băcăuani, care au mizat pe următorul lot de jucătoare: Ana Maria Sofron, Sabina Bontașa, Alexia Grădinaru, Elena Păduraru, Maria Banu, Karina Scutaru, Delia Rău, Ana Brașovianu, Teodora Anchidin, Elisa Apostu, Maria Hermeziu, Ariana Huțuțui, Miruna Vrânceanu, Dany Bârsan, Daria Bârsan și Maria Dinu. De notat și faptul că CSȘ Bacău și-a disputat cu United Galați titlul de cea mai frumoasă galerie, părinții handbalistelor băcăuane care au făcut deplasarea în nord-vestul țării încurajându-și frenetic favoritele.