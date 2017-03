Sport CSȘ Bacău bate rău Elevele profesorul Dumitru Matanie s-au calificat la turneul final al Campionatului Național, după încă o serie de cinci victorii fără set pierdut de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Echipa feminină de volei „Speranțe” a CSȘ Bacău bate tot: adversari, recorduri, așteptări. Iar victoriile au același numitor comun: scorul. Concret, 3-0. Formația antrenată de Dumitru Matanie și Traian Șnel a adunat în acest sezon 17 meciuri fără set pierdut. Ultimele cinci victorii au fost realizate la sfârșitul săptămânii trecute, la turneul semifinal de la Brașov. Succesele reușite în jocurile cu Unirea Iași, CSȘ Botoșani, CS Cernavodă, Juvenil Brașov și CS Cernavodă au adus băcăuancelor locul 1 și, implicit, calificarea la turneul final din luna mai. O performanță notabilă, care evidențiază, o dată în plus, calitatea generației 2003-2004. „Este al treilea an la rând în care această generație de jucătoare ajunge la turneul final. Un mic record. Sau, mai bine zis, încă un mic record”, a subliniat antrenorul CSȘ Bacău, Dumitru Matanie, care s-a declarat, la rândul său, surprins de parcursul fără greșeală al echipei sale: „Sincer, nu mă așteptam nici eu la un asemenea tur de forță. Nu aveam amintiri prea plăcute de la Brașov și, în plus, știam că va fi greu cu gazdele și cu Botoșaniul. Ei bine, nicio echipă nu a reușit să ne ia mai mult de 16 puncte într-un set. Cu Botoșaniul, care a terminat a doua, obținând și ea calificarea la turneul final, ne-am impus la 16, la 14 și la 8. Statistica este, zic eu, grăitoare”. În formula Iulia Matanie, Ioana Bunea, Maria Bahrim, Bianca Popa, Miruna Păduraru, Andreea Bobârnac, Anamaria Boboc, Ștefania Munteanu, Bianca Cârnu, Maria Bezărău și Ilinca Boboc, CSȘ Bacău își continuă, deci, cursa în campionat. Și continuă să-și trăiască visul. „Probabil că există în țară echipe mai bune ca a noastră. Asta nu ne împiedică, însă, să visăm la o medalie. Din păcate, nu suntem susținuți la nivelul rezultatelor obținute”, punctează Dumitru Matanie, care nu-și face iluzii în privința șanselor de a găzdui turneul final din mai: „În primul rând, ar trebui să jucăm în Sala Sporturilor deoarece sala de sport a Colegiului «Alecsandri» nu îndeplinește cerințele Federației. Apoi, noi nu am reușit să aducem nici măcar turneul semifinal în Bacău, darmite turneul final. Ar fi frumos, dar nu cred că are rost să ne amăgim singuri”. Profesorul Matanie speră să găsească măcar sprijinul financiar necesar pentru a efectua un stagiu de pregătire centralizat în vacanță de primăvară, premergătoare turneului final. Pe lângă faptul că bate tot ce prinde în cale (adversari, recorduri, așteptări), CSȘ Bacău bate și la porți care, odată și odată, tot ar trebui să se deschidă. În numele performanțelor trecute, prezente și viitoare. Cioc-cioc, se aude? 0 SHARES Share Tweet

