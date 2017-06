Sport Csmeișorii, în careul de ași de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter CSȘM Bacău a încheiat pe locul 4 turneul final al Campionatului Național de handbal masculin la juniori 4 desfășurat în Bacău. Cu toate că nu a urcat pe podium, echipa antrenată de Gabriel Armanu și Valeriu Rugină a făcut o figură frumoasă, depășindu-și obiectivul fixat la startul competiției: prezența în primele opt echipe din țără. Băcăuanii au câștigat grupa preliminară A, cu trei victorii din trei jocuri: 26-20 (14-9) cu Academica Cluj Napoca, 22-14 (12-6) cu Olimpic Mizil, 28-18 (14-13) cu CSȘ Craiova. În grupa principală, CSȘM a pierdut în fața Sucevei cu 23-27 (13-14) și a remizat, 21-21 cu CSȘ Ploiești, în calcul fiind luat și meciul din grupa preliminară cu Mizilul (28-18). Ca urmare a acestor rezultate, „csmeișorii” au ajuns în semifinale, unde au fost însă învinși de „tigrișorii” de la CSM București cu 16-28 (10-13). Ieri, în finala pentru bronz, CSȘM Bacău s-a reîntâlnit cu CSU Suceava, în fața căreia a pierdut din nou, de data aceasta cu 13-24 (7-11). În finala mică desfășurată în Sala Sporturilor, băcăuanii au evoluat în componența: Florin Sârghie, Vlad Ungureanu- Ștefan Armanu (7 goluri), Eduard Bucă (3), Codrin Liță (2), Teodor Știrbu (1), Cosmin Moisă, Robert Broască, Dragoș Canțăr, Claudiu Olaru, Matei Tancău, Ionuț Morariu și Ștefan Calapod. 0 SHARES Share Tweet

