Astăzi, la ora 9.30, la Sala Sporturilor este programată reunirea divizionarei A de handbal masculin, CSȘM Bacău. Reluarea pregătirilor se va face cu o directivă clară: promovarea „csmeilor" în Liga Națională la finalul ediției de campionat 2017-2018. „Într-adevăr, abordăm sezonul cu dorința de a face, finalmente, pasul către primul eșalon. Beneficiem de toate condițiile necesare pentru a realiza acest deziderat", a declarat antrenorul Gabriel Armanu, care mizează, în linii mari, pe același lot de anul trecut. CSȘM Bacău s-a despărțit în această vară de portarul Bobeică, plecat la Suceava, dar mizează pe câteva de noutăți: come-back-ul lui Rareș Păunică și aducerea lui George Costea (ex LPS Roman) și Voicu George (împrumutat de la CSM București). „Vom mai avea în probe un centru care a fost ultima oară la Piatra Neamț, este vorba de Bălan. În rest, contăm pe toți juniorii 1 care s-au laureat campioni naționali, în frunte cu Hanțaru, Broască și Rusu și, evident, pe seniorii de anul trecut", a precizat Gabi Armanu.

