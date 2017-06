Sport „Csmei” și la juniori 3! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter CSȘM Bacău s-a laureat campioană națională și cu generația 2002-2003. Ieri, în finala turneului de la Sighișoara, echipa antrenată de Gabriel Armanu și Valeriu Rugină s-a impus cu 28-23 (11-11) în fața Vasluiului Încă un titlu național pentru handbalul juvenil băcăuan! De data aceasta, un titlu care ne lipsea: cel de campioni naționali la juniori 3. După aurul cu repetiție de la juniori 1 (2016 și 2017) și după argintul de anul trecut la juniori 4, CSȘM Bacău scrie istorie și în competiția juniorilor 3, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la turneul final de la Sighișoara. Victorioasă pe linie într-o grupă din care au mai făcut parte CSU Suceava, CSȘ Galați și Dinamo Brașov, echipa băcăuană antrenată de Gabriel Armanu și Valeriu Rugină a câștigat cu 21-18 semifinala de sâmbătă, cu CSM București, pentru ca ieri, în finala cu Vasluiul să se impună cu 28-23. În ciuda succesului la cinci goluri distanță, finala a fost una pe muchie de cuțit. La pauză, cele două echipe se aflau la egaliutate, 11-11, iar în minutul 43, „csmeii” băcăuani aveau un avantaj minim: 22-21. A urmat însă un forcing din partea lui Bran și compania, cu patru goluri consecutive care au „securizat” victoria pentru aur, în ciuda plusului de experiență al adversarei. Și fiindcă tot am amintit de experiență, este bine de subliniat că, în timp ce 14 din cei 15 jucători ai Vasluiului sunt născuți în 2002, CSȘM Bacău s-a prezentat la turneul final cu un lot din care doar trei jucători (Ichim, Asavastei și Farcaș) au ca an de naștere 2002, restul fiind de 2003 sau chiar 2004. Un element statistic care face și mai prețios succesul băcăuanilor. Pe lângă titlul național, CSȘM Bacău a revendicat și două distincții individuale prin omul finalei, Darius Bran, considerat cel mai bun centru al competiției, dar și cel mai tehnic handbalist al turneului. Campioană la juniori 1 și la juniori 3, CSȘM Bacău nu vrea să-și încheie aici seria succeselor. Săptămâna aceasta, băcăuanii vor găzdui turneul final al juniorilor 4, pentru ca de la mijlocul săptămânii viitoare să participe la turneul final al juniorilor 2. Cine poate lua față „csmeilor”? Rezultatele înregistrate de CSȘM Bacău la Sighișoara: Grupe CSȘM Bacău- CSU Suceava 33-31 (18-13): Aki Marinescu, Marian Enculesei- Andrei Farcaș (10 goluri), Robert Cojocaru (7), Darius Bran (7), Robert Asavastei (4), Eduard Ichim (4), Alin Andrei (1), Răzvan Frânghiu, Ștefan Armanu, George Dinu. CSȘM Bacău- CSȘ Galați 23-17 (11-9): Aki Marinescu, Marian Enculesei- Robert Cojocaru (6 goluri), Andrei Farcaș (6), Răzvan Frânghiu (3), Robert Asavastei (3), Eduard Ichim (2), Alin Andrei (2), Ștefan Armanu (1), George Dinu, Ciprian Compot, Darius Bran. CSȘM Bacău- Dinamo Brașov 34-29 (16-15): Aki Marinescu, Marian Enculesei- Andrei Farcaș (9 goluri), Robert Cojocaru (8), Eduard Ichim (5), Darius Bran (4), Alin Andrei (2), Ștefan Armanu (2), Robert Asavastei (2), Ciprian Compot (1), Dumitru Liță (1), George Dinu, Răzvan Frânghiu, Darius Feldeș. Semifinale CSȘM Bacău- CSM București 21-18 (12-7): Aki Marinescu- Robert Cojocaru (7), Andrei Farcaș (5), Darius Bran (4), Alin Andrei (3), Răzvan Frânghiu (1), Robert Asavastei (1), Ștefan Armanu, Eduard Ichim. Finală CSȘM Bacău- LPS Vaslui 28-23 (11-11): Aki Marinescu, Marian Enculesei- Darius Bran (11), Robert Cojocaru (7), Răzvan Frânghiu (3), Robert Asavastei (2), Eduard Ichim (2), Alin Andrei (1), Andrei Farcaș (1), Ștefan Armanu (1). Antrenori: Gabriel Armanu și Valeriu Rugină. 0 SHARES Share Tweet

