Voleibalistii Stiintei nu au reusit sa revina cu vreun punct din Capitala, acolo unde au pierdut sâmbata cu 3-1 confruntarea cu bucurestenii de la CSM, din etapa a saptea a Diviziei A1.

Bacauanii au inceput bine jocul, adjudecându-si actul de debut cu 25-22, insa CSM Bucuresti si-a revenit si, chiar daca Stiinta s-a tinut tare in urmatoarele seturi, a preluat conducerea la general cu 2-1. Partialul al patrulea s-a dovedit si ultimul, inregistrând cea mai mare diferenta de scor a partidei: 25-15 in favoarea gazdelor. Stiinta ramâne prizoniera penultimului loc, urmând ca runda viitoare sa primeasca vizita Caransebesului, autoarea unui 3-0 in fata „lanternei” Unic.

La Bucuresti, Cornel Paduraru si Eusebiu Turcanu au inceput cu urmatorul sextet: Ivkovic, Vitelaru, Somesan, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimes- libero. Au mai jucat: Cazacu, Purice, Voinea si Târcavu.

Celelalte rezultate ale etapei a saptea:Tricolorul Ploiesti- SCMU Craiova 3-1, Arcada Galati- Steaua 3-1, Unirea Dej- VM Zalau 2-3, U Cluj- Stiinta Explorari Baia Mare 2-3, CS Volei Caransebes- VCM Piatra Neamt 3-0.

Clasament: 1) Tricolorul Ploiesti 17p., 2) Steaua 16p. (18-8), 3) VM Zalau 16p. (20-9), 4) Arcada Galati 16p. (18-9), 5) CSM Bucuresti 14p., 6) SCM U Craiova 12p., 7)VC Caransebes 9p., 8) U Cluj 7p. (10-15), 9) Unirea Dej 7p. (11-18), 10) Stiinta Explorari Baia Mare 6p., 11) Stiinta Bacau 4p., 12) Unic Piatra Neamt 2p.

Programul etapei viitoare (19 noiembrie): SCM U Craiova- VCM Piatra Neamt, Stiinta Bacau- VC Caransebes, Stiinta Explorari Baia Mare- CSM Bucuresti, VM Zalau- U Cluj, Steaua- Unirea Dej, Tricolorul Ploiesti- Arcada Galati.