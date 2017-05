Multimedia CSM București – CSȘM Bacău | Finala turneului de juniori I de Desteptarea -

Echipa CS Știința Municipal Bacău și-a apărat cu succes titlul de campioană națională la juniori I. În meciul pentru titlu, a cărui înregistrare integrală o puteți urmări pe această pagină, disputat la Brașov, elevii lui Gabriel Armanu au învins CSM București cu 24-21 (14-10). Detalii 0 SHARES Share Tweet