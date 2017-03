Sport CS Nautica, 10 medalii de aur în Germania de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Capitala Germaniei a găzduit weekendul trecut International Swim Meeting 2017, una dintre cele mai cunoscute competiții din calendarele Federației Internaționale de Natație (FINA) și a Ligii Europene de Natație (LEN). Evenimentul a reunit la start anul acesta aproximativ 1500 de înotători la toate categoriile de vârstă (10 ani – seniori), de la 173 de cluburi din 25 de țări. CS Nautica Bacău a participat la competiția de la Berlin cu 5 sportivi care au evoluat la cea mai mică categorie, 10-11 ani, dovedindu-și nivelul performanței și pe plan internațional. Cei cinci magnifici băcăuani, Ștefan Cozma, Robert Adam, Dragoș Bălăiță, Iustin Mistireanu și Carol Cojocaru, pregătiți de antrenorul Sabin Jitaru, au reușit o performanță deosebită, reușind să câștige toate cele zece probe la care au concurat. Rezultatele înotătorilor băcăuani: -Ștefan Cozma, 7 medalii de aur, la 200 m fluture, 100 m fluture, 50 m fluture, 50 m liber, 50 m spate, 100 m liber și 200m mixt ; -Robert Adam, 3 medalii de aur la 200 m bras, 100 m bras, 50 m bras, o medalie de bronz la 50 m fluture și s-a clasat pe locul VI la proba de 200 m mixt; -Dragoș Bălăiță a terminat pe locul VI proba de 100 m spate și pe VII proba de 50 m spate. „A fost un ultim concurs reușit pentru sportivii CS Nautica Bacău, care din acest sezon vor evolua pentru CS Știința Municipal în dorința de a menține aceste performanțe și de a contribui pe viitor la rezultatele de excepție ale natației din Bacău, disciplină sportivă de tradiție în orașul nostru, conform statisticii. În ultimii 20 de ani, Bacăul a avut participanți la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice (din 6 posibile) – cel mai înalt nivel în sportul de performanță. Asta înseamnă tradiție care trebuie sprijinită cu seriozitate de autoritățile publice locale, în prezent și pe viitor”, a declarat antrenorul Ovidiu Galeru, președintele CS Nautica Bacău 0 SHARES Share Tweet

