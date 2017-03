Sport CS Hikaru, procentaj maxim Karate/ Cupa „Ștefan cel Mare” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Recent, sala de sport „Ceahlăul” din Piatra Neamț a găzduit cea de-a doua ediție a Cupei „Ștefan cel Mare” rezervată copiilor sub 14 ani practicanți de karate Kyokushin. Competiția a reunit la start 150 de sportivi de la 14 cluburi din București, Constanța, Pitești, Iași, Bacău, Galați, Buzău, Sibiu, Tulcea și Piatra Neamț. Bacăul a fost reprezentat de 11 karateka legitimați la CS Kikaru, toți 11 urcând pe podiumul de premiere, după cum urmează: Andrei Palade-locul 1; Alexandru Cîrlig, Radu Bobârnac, Eugen Butacu, Maria Bortoc, Amalia Babașă (Dojo Onești)– locul 2; Gabriel Palade, Ștefan Bortoc, Lica Gânju, Dănuț Năstase și Luis Catalani (Dojo Onești)- locul 3. „Țin să-i felicit pe toți sportivii noștri pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute”, a declarat instructorul CS Hikaru Bacău, Diana Andreea Mazilu. 0 SHARES Share Tweet

