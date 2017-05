Social Crucea Roşie ne învaţă cum să avem grijă de bătrâni de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii care doresc să se specializeze pe îngrijirea bătrânilor, au acum şansa să afle de la profesionişti informaţii utile care le pot uşura activitatea. Crucea Roşie Bacău a început înscrierile pentru cursul de îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cu durată de trei luni. Persoanele interesate pot depune actele necesare (copie carte identitate, copie certificat de naştere, copie certificat căsătorie/divorţ, dacă este cazul, copie diplomă ultima şcoală absolvită), la sediul din strada Oituz, nr. 61, Bacău. Persoanele interesate pot obţine mai multe informaţii la numărul de telefon 0234/523.733. Diplomele obţinute în urma absolvirii acestui curs sunt recunoscute în ţară, în orice unitate medico-socială, dar şi pe plan internaţional. 0 SHARES Share Tweet

