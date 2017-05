Actualitate Crucea Roşie îşi prezintă istoria la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – expoziţia va fi deschisă în perioada 18 mai – 19 iunie 2017, în sala 13 a muzeului Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău a găzduit vernisajul expoziţiei “O istorie a Crucii Roşii”, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor. La eveniment au participat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roşii Române, Dan-Marcel Babliuc, director al Crucii Roşii Bacău, manager prof. Mariana Popa, prof. Mihaela Băiţan, director la Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, filiala Bacău, prof. Vilică Munteanu, dr. Adrian Colibaba, director medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, coordonator de proiect Irina Băcăoanu, reprezentanţi ai Şcolii Sanitare Postliceale Sanity, angajaţi şi voluntari ai Crucii Roşii şi mulţi alţi invitaţi. O expoziţie de văzut Exponatele sunt interesante şi valoroase, piesa de rezistenţă fiind tronul Reginei Maria de la Mănăstirea Caşin, alături de care sunt prezentate documente, insigne, plachete, exponate ale Crucii Roşii Române, documente (brevete, registre, adeverinţe, certificate) ale Arhivelor Naţionale Bacău, fotografii ale Reginei Maria de pe front (Arhivele Naţionale Bucureşti), colecţii personale: prof. Aurel Stanciu (insigne), Ioan Catană (plicuri, timbre), col.(r) Stelian Cojocaru de la Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti, documente din Biblioteca Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, documente, drapele, stindard, insigne, medalii, plachete ale Muzeului Militar Bacău şi obiecte sanitare ale Şcolii Postliceale „Sanity”. În holul B al complexului se găsesc panouri cu desenele elevilor Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” Bacău. „Expoziţia va fi deschisă în perioada 18 mai – 19 iunie 2017, în sala 13 din cadrul muzeului, perioadă în care băcăuanii pot afla aspecte extrem de interesante referitoare la istoria Crucii Roşii Române”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roşie Bacău.

