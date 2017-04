Social Crucea Roșie ajută familiile afectate de incendiul de la Brusturoasa de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Echipa Crucii Bacău s-a deplasat marți, 18 aprilie, în comuna Brusturoasa, pentru a sprijini familiile ale căror case au ars în urma incendiului produs acum cateva zile. Incendiul s-a manifestat la 5 case de locuit, 2 adăposturi de animale şi 4 anexe, pe o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp. Cinci familii au rămas fără agoniseala de o viață și le este foarte greu să se descurce în aceste momente. Angajați și voluntari ai Crucii Roșii au ajuns la fața locului pentru a face o evaluare a necesarului și pentru a ajuta cu produse și alimente de bază cele 20 de persoanele aflate în dificultate: ulei, zahăr, orez, făină, mălai, paste, conserve, pâini, dulciuri și produse de igienă. Totodată, persoanele sinistrate au primit pilote, lenjerii, perne și articole de îmbrăcăminte, iar in cursul zilei de miercuri vom merge din nou cu paturi, saltele, mese și scaune. Rugăm persoanele care pot ajuta să ia legătura cu autoritățile locale din comuna Brusturoasa sau să telefoneze la Crucea Roșie Bacău: 0234 523 733. 20 SHARES Share Tweet

