Social Crucea Rosie a demarat Caravana de Craciun Caravana de Craciun vine in sprijinul persoanelor nevoiase de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru al 10-lea an consecutiv, echipa Crucii Rosii Române, filiala Bacau, ajuta familiile sarace cu multi copii, vârstnicii si alte categorii de persoane vulnerabile din tot judetul. Primele localitati in care au ajuns voluntarii cu pachete alimentare si produse de igiena, cu haine si jucarii au fost Bârsanesti, Blagesti, Buhusi, Colonesti, Corbasca, Margineni, Onesti, Rachitoasa, Saucesti si Traian. „De regula, cu o luna inainte de inceperea acestei campanii facem apel la partenerii locali sa ne ajute cu alimente de baza, jucarii, haine si imbracaminte. Avem in baza de date foarte multe familii nevoiase care asteapta ajutorul nostru de sarbatori. Cu sprijinul agentilor economici si al oamenilor de rând le putem face sarbatorile mai frumoase celor nevoiasi”, declara Raluca Diaconu, coordonator programe Crucea Rosie Bacau Echipe ale Crucii Rosii vor ajunge joi in comunele Odobesti si Secuieni, iar vineri se merge in comunele Izvoru Berheciului si Sarata. Astfel de actiuni caritabile vor avea loc pâna la Craciun. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.