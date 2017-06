Multimedia Crosul Olimpic, în centrul Bacăului de Florin Stefanescu -

După o zi de sâmbătă în care naționala de fotbal a capotat în țara lui Rumburak, iar Halep a ratat titlul la Open-ul francez de tenis, băcăuanii au avut de câștigat duminică, atunci când un număr impresionant de participanți au luat startul în Crosul Olimpic ediția 2017 desfășurat în centrul orașului, în intervalul orar 10.00-12.00, pe mai multe categorii de vârstă, cele câteva sute de concurenți au alergat pe un traseu stabilit între statuia lui Ștefan cel Mare și Policlinica Veche. Toți participanții au primit tricouri, diplome și medalii, primii zece fiind premiați, iar ocupanții locurilor I, II și III au urcat pe podium unde au primit și cupe. Evenimentul a fost organizat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău, în colaborare cu Asociația Olimpică Română-Filiala Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” și Primăria Municipiului Bacău. 1 of 17 2 SHARES Share Tweet