Cronica rutiera Cronica rutieră de Desteptarea 0,90 mg/l La data de 18 martie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au depistat un bărbat de 43 ani, din orașul Buhuși, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, pe raza localității Buhuși.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe. 0,42 mg/l La data de 19 martie a.c. în jurul orei 03.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Moinești au depistat un bărbat de 33 ani, din orașul Comănești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor, pe raza localității Moinești.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe. 0,48 mg/l La data de 19 martie a.c., în jurul orei 06.30, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna au depistat un bărbat de 30 ani, din Târgu Ocna, în timp ce conducea un autoturism pe strada Vasile Alcsandri, din localitate.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe. La volan fără permis de conducere La data de 19 martie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada 1 Mai, pe raza orașului Buhuși.

Polițiștii au identificat persoana care conducea autoturismul în cauză, respectiv un tânăr de 19 ani, din Buhuși, pentru care, în urma verificărilor, s-a stabilit nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

