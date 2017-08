Cronica modei / Diversitate, eclectism și french kiss

Ce vară capricioasă, plină de extreme, de turbulențe! N-aș putea spune despre ea că a fost frumoasă ca Marilyn Monroe, așa cum sună un vers dintr-un nostalgic cântec al celor de la The Motans. Și a trecut rapid, ca un fum. Noroc că urmează o toamnă lungă, cu temperaturi plăcute, așa că vom mai fi răsfățați de un soare mai blând, de data asta. Cel puțin așa arată prognozele. Dar ce spun creatorii de modă, care sunt trend-urile toamnei lui 2017?

Ei bine, e un mix de tendințe, ceva eclectic, din care vă puteți alege ceva cât mai aproape de stilul dumneavoastră. De fapt, observ că spre asta se tinde, spre un mod individualizat, personalizat, autentic, fără exagerări și must have. Așadar, pe lângă modelele extravagante, futuriste, din materiale lucioase, din plastic, am văzut blazere, mantouri elegante dintr-un material clasic, nedemodabil, și anume, din tweed. La unele paltoane sunt și detalii din blănițe sintetice, colorate, ceea ce le conferă un aer tineresc, jucăuș.

Am remarcat și jachetele din denim (în sezonul acesta se poartă nuanța închisă, spre bleumarin) cu blană colorată, roșie, galbenă, etc., foarte vesele. Denimul rămâne evergreen, nu mai încape nicio îndoială, purtați-l deci cu maximă încredere. Tot din seria lucrurilor vechi, cu tradiție, de care nu ne despărțim ușor, fiindcă sunt plăcute la purtat, practice, sunt și cardiganurile tricotate, cu diverse aplicații decorative. Bunicile noastre le prețuiau mult, și acum le adoptăm și noi, nu de alta, dar sunt atât de moi, de călduroase, de feminine! Se poartă în continuare poncho-urile, pelerinele, dar și un fel de pături informe, cât mai ample, aruncate neglijent pe umeri. Călduroase și ele, apărându-ne de brume.

În mare vogă în această toamnă sunt însă costumele bărbătești, în culori foarte vii, însă, și în modele cât mai structurate, urmând liniile corpului feminin. O combinație relaxată, dezinvoltă, plină de farmec este aceea dintr-un pulover de lână mare, lălâu, cu o diafană fustă din mătase. Te simți bine într-o astfel de alăturare nonconformistă, și când te simți bine, te simți și frumoasă. De reținut este și tenta folk, amintind de anii ’70, țesăturile cu motive etno, confecțiile din blănuri ecologice, în cele mai îndrăznețe nuanțe, cât și faptul că printul leopard este mereu pe val. Imprimeul foarte prezent este și cel cu buline, le veți vedea peste tot, la bluze, rochii, pantaloni, eșarfe. La capitolul încălțăminte, cizmele foarte lungi (peste genunchi) sunt la mare căutare, ca și botinele atât de prietenoase, de versatile.

Care se găsesc și în varianta de vară, apoi de toamnă, iarnă, primăvară, cu o botină din cea mai fină traversându-se timpuri, ca un simbol al feminității. Mi-a mai plăcut, urmărind colecțiile toamnei, revenirea în modă a bejului, atât de elegant, de rafinat. Simpatică mi s-a părut apoi o bentiță cu perle de la Chanel, potrivită pentru fete.

Sunt și lucruri care-mi displac, niște trăznăi cum sunt hainele purtate de-andoaselea și papucii cu blănițe, care se poartră în oraș, de-a dreptul caraghioși.

Ca și pămătufii, amuletele din blană, agățate de genți, de pildă. Iar la machiaj (care e foarte colorat și grafic, cu stridențe de tot felul, de-a dreptul carnavalești), nu mi se pare deloc atrăgător trendul numit french kiss, care înseamnă niște buze blurate, fără contur, cu rujuri suprapuse, ceva care trece drept foarte romantic și sexy, amintind de felul stângaci în care era rujată eroina principală din filmul Amantul, ecranizare după celebra carte a lui Marguerite Duras. Aerul de nimfetă, de nubilă, de Lolită deșucheată face ravagii, cică-se. De gustibus…