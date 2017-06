Efectivul de salariați ai societății Croco, din Onești, unul dintre cei mai mari producători români de biscuiți, va depăși la sfârșitul acestui an numărul 500 – a declarat pentru Ziarul Financiar proprietarul întreprinderii, Damian Mereu. Croco Onești a avut, în 2016, doar 239 de salariați, față de 244 în 2011. De la începutul acestui an au fost angajați, însă, alți 160 de oameni, iar Damian mereu a declarat că până la sfârșitul anului vor mai fi angajați încă 80. În prezent, societatea are 405 salariați, dintre care 335 în sectorul direct productiv. Croco, firmă creată în 1994, a mărit sistematic capacitatea de producție, a investit mult și are în proiect noi investiții de circa 14 milioane de euro în creșterea producției destinate atât pieței interne, cât şi celei externe. Cunoscutul om de afaceri oneștean a remarcat, însă, problemele tot mai mari în a găsi forță de muncă în România și a opinat că aceasta se va transforma „într-un mare dezastru”. Croco a ajuns, în 2016 la o cifră de afaceri de aproape 137 de milioane de lei (peste 30 de milioane de euro), față de numai 121 de milioane anul trecut sau doar 60 de milioane de lei în 2011. Compania vinde produsele sale direct în 11 rețele de magazine, dar și la export. Croco este lider pe segmentele de sticksuri, crackers și brezel. De asemenea, compania este în top trei jucători de pe segmentul biscuiților dulci. 0 SHARES Share Tweet

