În satul Călini, hoții fac prăpăd, se plâng autoritățile locale. „Din stația de autobuz au furat gemurile, cercevelele și ușa cu totul. Dispar, mereu, transformatoare, siguranțe și diverse piese din sistemul de iluminat public. La fântână au spart lambriul și au furat căldarea”, declară, supărat, Dănuț Condurache, viceprimarul comunei Colonești. Autoritățile trebuie să facă referate privind dispariția becurilor, a siguranțelor etc., apoi să le impute, dar cui? Primăria Colonești a informat, constant, poliția locală privind furturile produse din comună. Din păcate, aceasta, având prea puțini angajați, a ajutat administrația doar cu sfaturi. „Au spus să ne angajăm polițiști comunitari, dar nu găsim tineri care au absolvit liceul și au rămas în comună”, arată viceprimarul Dănuț Condurache. 11 SHARES Share Tweet

