Criza locurilor din puținele creșe din Bacău tinde să explodeze. Evenimentele de luni seara, de la Creșa 4, unde câteva zeci de oameni s-au adunat ca să protesteze împotriva unei asociații care ocupă două încăperi din clădirea respectivă, în defavoarea creșei propriu-zise, arată că părinții nu au unde să își lase copiii și situația capătă accente dramatice. După cum ziarul „Deșteptarea” a relatat pe pagina de internet la ora producerii evenimentelor, reamintim că luni seara a izbucnit un protest la care au participat zeci de părinți care ar dori să își dea copiii la creșă, în instituția respectivă. Acolo ar exista săli care ar putea găzdui mai mulți copii decât sunt găzuidiți acum. Problema reclamată de părinți este că în spațiul respectiv funcționează Fundația Teatrală “Neghiniță”, din cauza căreia nu s-ar putea amenaja spațiile pentru creșă, așa cum dorește administrația locală a orașului. La fața locului au fost prezenți primarul Cosmin Necula, viceprimarul Dragoș Ștefan și Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar de Creșe Bacău, pentru a lămuri situația. Oficialitățile au explicat părinților că spațiul pentru amenajarea creșei este în acest moment ocupat fără documente legale și că se fac demersuri pentru rezolvarea situației în favoarea părinților. “De șase luni încercăm să determinăm Fundația Neghiniță să elibereze spațiul pentru creșă, pe care în acest moment îl ocupă ilegal și abuziv. Sunt documente în acest sens. Probabil că vom ajunge în instanță ca să rezolvăm situația”, a spus primarul Cosmin Necula. Contre juridice Lucrurile sunt însă nuanțate, dar o sumară analiză a lucrurilor arată că, într-adevăr, cererea de locuri în creșe este mult mai mare decât oferta. Iar situația de la Creșa 4 este doar vârful aisbergului. „Fundația Neghiniță are două contracte pentru două săli, făcute în 2015 de vechea administrație. Unul este de comodat, pe trei ani. Problema acestui contract este că nu are în spate o hotărâre de consiliu local. Prin urmare, contractul poate fi considerat nul, din punctul nostru de vedere. Instanța își va spune punctul de vedere. Celălalt contract a expirat pe 31 mai 2016. De când sunt eu viceprimar am avut tot felul de presiuni din partea Fundației să îl reactualizez, dar nu am semnat prelungirea contractului, pentru că nu vreau ca ei să mai rămână acolo. Sunt activități culturale, dar totuși vorbim de o asociație privată. Primăria Bacău nu are obligații față de această asociație. I-am pus la dispoziție câteva spații alternative, tocmai pentru ca să facem locuri mai multe de creșă. Există o hotărâre de consiliu local în acest sens, dar Fundația nu vrea să elibereze acel spațiu. În acest moment sunt circa 60 de solicitări din partea părinților din zonă pentru locuri în acea creșă. Iar părinții sunt revoltați. Noi am demarat niște discuții cu domnul Tanasă, începând din luna august. Dumnealui invocă faptul că desfășoară activități de utilitate publică, dar asta nu înseamnă că autoritatea locală are vreo obligație. I-am arătat spații alternative, avem buget pentru renovarea lor. Nu vrem să distrugem activitatea Fundației pentru că e una frumoasă pentru municipiul Bacău. Dar nici nu putem face teatru privat în spații de învățământ”, spune viceprimarul Dragoș Ștefan. Conflict Evenimentele de luni seara sunt însă văzute total diferit din partea reprezentanților Fundației „Neghiniță” și pun într-o altă perspectivă declarațiile oficialităților. „Am trăit un moment inedit, pe care nu am crezut să îl trăiesc din partea autorităților locale. Avem un contract de comodat care este în funcțiune până în anul 2018. Probabil că problema de luni seara nu a fost întâmplătoare, pentru că acolo au fost adunați oameni care nu se cunosc între ei, nu s-au văzut în viața lor, dar s-au întâlnit totuși la aceeași oră, în același loc, pentru un scop comun. A fost o situație neplăcută, a fost un abuz, mai ales că era în desfășurare o activitate la care participau copii. Nu ținem la acest spațiu de la Creșa 4, suntem de acord să ne mutăm, există și o rezoluție semnată în acest sens, la Primărie, ca să se amenajeze un spațiu într-un fost punct termic, pentru care există și un buget, iar a doua zi după ce se va amenaja ne vom muta. Acum suntem în pregătirea unui important proiect, un spectacol caritabil pe 4 martie și am solicitat Primăriei ca, prin decizia Consiliului Local, să ni se acorde cu titlu gratuit sala Teatrului de Vară, dar răspunsul a fost negativ, fără nici o motivație. Am făcut o solicitare din nou chiar ieri (luni – n.r.) și așteptăm un nou răspuns”, spune Maria Tanasă, fondator al Fundației Neghiniță și profesor de canto în cadrul Fundației. „Mineriada” Fundația Teatrală „Neghiniță” este frecventată de zeci de copii din municipiul Bacău, pentru activități de cântare vocală, arta vorbirii, teatru și mișcare scenică. O opinie am obținut și din partea lui Ionel Tanasă, președintele Fundației Teatrale „Neghiniță”, care spune că tot ce s-a întâmplat luni seara a amintit de o mineriadă. „A fost o anomalie, ca o mineriadă creată de primar și viceprimar, care se cred dumnezei. Din câte am înțeles, domnul primar este jurist. El cum poate să abuzeze de poziția dumnealui ca să îi deranjeze pe cei patru copii care erau la oră atunci când au avut loc incidentele de luni seara? Depășește orice limită a bunului simț. Ne-au oferit alte spații, suntem de acord, dar de ce face acest circ? De ce nu alocă acei 30.000 de euro care sunt deja stabiliți pentru amenajarea spațiului în care suntem de acord să ne mutăm? Chiar domnul primar a asigurat că vrea să facă lucruri frumoase pentru copiii de la «Neghiniță», care primesc o educație și prin intremediul nostru. Iar acum stau și mă întreb unde sunt cuvintele acelea și de ce este acest comportament?”, spune Ionel Tanasă, președintele Fundației „Neghiniță”. Mai adăugăm că un părinte care a participat la protestul de luni seara ne-a declarat că nu are nici o legătură cu respectiva creșă și că al său copil este la o altă instituție de profil. „Situația creșelor este critică, așa cum o văd după numai cele patru luni în care am condus acest domeniu. Nu se poate schimba într-un termen atât de scurt ce nu s-a făcut în 15 ani. În acest moment, dat fiind că suntem în perioadă de înscrieri, sunt în jur de 470 de cereri pentru locuri în creșe, iar locuri sunt aproape 200 dacă deschidem cele 40 de la Creșa 4 și 80 de locuri la nou amenajata creșă de pe strada Alecu Russo”

– Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar de Creșe Bacău Conform autorităților locale, oferta de cereri de locuri în creșe este mult depășită de cereri. „Dacă am avea și cele 40 de locuri realizabile la Creșa 4 și alte 80 pe care le vom avea din toamnă la noua creșă renovată de pe strada Alecu Russo, am rezolva situația, însă numai pe termen scurt. Locuri ar fi și în alte creșe, dar, la fel, sunt ocupate abuziv de către terți. Mai avem în plan construirea unei creșe, dar asta mai durează. Oameni sunt disperați fiindcă nu au unde să își lase copiii cât sunt la serviciu", spune viceprimarul Dragoș Ștefan.

