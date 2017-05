Actualitate Criza apei calde se prelungeşte în Bacău - peste 6.000 de apartamente nu vor avea apă caldă până vineri de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii racordaţi la Thermoenergy Group SA au avut parte de-un weekend doar cu duşuri reci. Situaţia se prelungeşte, întrucât, o avarie de mari dimensiuni care a înregistrat la sfârşitul săptămânii trecute pierderi considerabile în sistemul de furnizare a agentului termic, a impus vineri închiderea mai multor puncte termice din oraş. Luni, situaţia nu se ameliorase deloc. Dimpotrivă, s-a accentuat. Echipele de intervenţie au făcut mai multe sondaje în teren, iar în urma constatărilor la faţa locului, s-a decis că este necesară intervenţia în mai multe zone. Conform estimărilor reprezentanţilor Thermoenergy, lucrările vor fi de durată. “Thermoenergy Group SA Bacău sistează furnizarea apei calde în perioada 5 – 12 mai 2017. Vor fi afectate 6.262 de apartamente arondate ramurei Sofert. Pentru a se putea interveni în sistem au fost închise punctele termice: 9, 11, 16, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 79, 84, 94, 95, 96, 97, 115, 117, 151, 152 şI 153. În perioada menţionată vor fi executate lucrări de reparaţie şi întreţinere a reţelei de agent primar care alimentează punctele termice amintite”, declară Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău. Mai exact, s-au golit instalaţiile de la Cazanul cu Apă Fierbinte (CAF) şi până în nordul oraşului. Toate echipele de intervenţie au fost trimise în teren pentru a lucra la remedierea avariei. Sunt zone în care se decopertează asfaltul, se taie ţevile ruginite, se măsoară, se fac comenzi şi se sudează alte conducte noi. Echipele de intervenţie pot fi întâlnite pe strada 9 Mai (zona E.ON), pe strada 9 Mai în apropierea benzinăriei, la Asociaţia Betania (în curte), la garajele primăriei, la cantina socială (în spate) şi pe strada Garofiţei nr. 13. În situaţia în care lucrările vor fi finalizate înainte de termenul prevăzut se va relua furnizarea apei calde. 0 SHARES Share Tweet

