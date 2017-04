Sport Cristi Sava, absolvent al „Football Management Scheme” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, Cristi Sava (foto), este unul dintre absolvenții primei ediții a programului educațional „Football Management Scheme” organizat de către UEFA, FRF și LPF. Timp de un an de zile, cursanții acestui program au aprofundat teme de larg interes, precum management strategic, marketing și strategii comerciale, comunicare și managementul stadioanelor. Oficiali ai UEFA sau ai unor cluburi de top din fotbalul european au fost prezenți la Casa Fotbalului pentru a prezenta diferite teme educaționale în cadrul „Football Management Scheme”. „Mă bucur că am avut parte de lectori de prestigiu de la UEFA sau de la cluburi precum Ajax Amsterdam ori Sassuolo, acesta din urmă fiind dat drept exemplu de bună practică”, a declarat Cristi Sava, care a adăugat: „E clar că toate aceste cunoștiințe acumulate în cadrul programului educațional organizat de UEFA, FRF și LPF nu vor fi ușor de pus în practică în România, însă este un început”. La finalul „Football Management Scheme”, care a avut ca obiectiv profesionalizarea asociațiilor și cluburilor sportive, dar și îmbunătățirea managementului în cadrul asociațiilor, președintele FRF, Răzvan Burleanu, și secretarul general al LPF, Justin Ștefan, le-au oferit diplome de absolvire celor 36 de cursanți. 0 SHARES Share Tweet

