De marți, noul antrenor al divizionarei C băcăuane Aerostar este Cristi Popovici. Ultima dată la Foresta Suceava, echipă de care s-a despărțit din cauza problemelor de ordin financiar, Popovici îl înlocuiește pe banca „aviatorilor" pe Mișu Ionescu. Popovici va avea ca obiectiv intermediar clasarea pe locul 3, ținta finală a Aerostarului fiind promovarea în eșalonul secund. De altfel, în această vară, băcăuanii au operat o serie de transferuri de marcă, aducându-i pe portarul romașcan Hărăguță și pe foștii jucători ai Sport Clubului, Mihălăchioae, Vraciu și Andrei Pavel. Cristi Popovici va conduce miercuri primul antrenament în calitate de tehnician al Aerostarului.

