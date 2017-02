– un cioban a fost ucis în bătaie, fapta ieşind la iveală abia în urma necropsiei – principalul suspect este proprietarul stânei care a şi fost arestat preventiv pentru omor Un bărbat de 35 de ani, din comuna Stănişeşti, care lucra ca cioban la stâna unui localnic, a fost ucis în bătaie. Iniţial, proprietarul stânei a anunţat poliţia că dimineaţă l-a găsit pe tânăr decedat şi, pentru că la o primă vedere cadavrul nu prezenta urme de violenţă, cazul a fost tratat ca o moarte suspectă. S-a cerut efectuarea necropsiei şi abia atunci legiştii au constatat că, de fapt, acesta a avut parte de un sfârşit violent, având mai multe leziuni interne. În acel moment s-a declanşat ancheta, iar principalul suspect a devenit chiar şeful victimei. „Pe fondul unei stări conflictuale cu un angajat al său, cauzată de posibila sustragere a unei cantităţi de cereale, autorul faptei i-a aplicat respectivului angajat mai multe lovituri cu o bâtă, cu pumnii şi picioarele, în mai multe părţi ale corpului, cauzându-i leziuni traumatice foarte grave, care au condus în cele din urmă la deces”, a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţie Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Un vecin a văzut când l-a bătut în grajdul de animale, dar după primele lovituri şi a plecat acasă fără să anunţe autorităţile. „Eu l-am văzut când l-a omorât. I-a dat cu o bâtă şi cu piciorul în piept şi atunci eu am fugit acasă şi n-am spus la nimeni. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ei, că nu s-au bătut niciodată. A zis că i-a vândut nişte saci de grăunţe şi a început să-l bată”, povestea Petru Helbere, martor. Nici ceilalţi vecini nu înţeleg ce s-a întâmplat între ei. Victima muncea de mai multă vreme la stână şi era cunoscut ca un bărbat liniştit, iar despre cel acuzat de omor au numai vorbe de bine. „Era gospodar, harnic, avea multe oi. Eu am fost vecin atâţia ani cu el şi niciodată nu ne-am certat. Ne-am ajutat cu ce am putut”, spunea şi Vasile Năstase, vecin. Suspectul, care era văzut în comună ca un om muncitor şi cu frică de Dumnezeu, a fost deja arestat preventiv pentru infracţiunea de omor şi riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.