Crimă la Răcăciuni. O bătrână a fost găsită cu capul zdrobit de Geta Panaite - – fratele victimei, în curtea căruia s-a găsit cadavrul, a fost arestat preventiv şi este acuzat de omor La sfârşitul săptămânii trecute, o bătrână, în vârstă de 73 de ani, a fost găsită moartă în curtea fratelui său, la care venise în vizită, în satul Fundu Răcăciuni, din comuna Răcăciuni. Cel care a descoperit fapta a fost fiul bărbatului, care a venit să dea mâncare la animale. Iniţial a văzut sânge în ogradă, iar mai în spate a dat de cadavrul mătuşii sale, care avea capul zdrobit. Şi-a întrebat tatăl ce s-a întâmplat, dar acesta a ridicat din umeri, fiind şi în stare de ebrietate. Imediat, acesta a pus mâna pe telefon şi a alertat autorităţile, însă şi-a anunţat şi rudele. Între timp, profitând de faptul că a rămas singur, proprietarul a pus cadavrul într-o roabă, l-a acoperit cu o pătură şi se pregătea să-l ducă în stradă când şi-a făcut apariţia fiul victimei, anunţat de cele întâmplate. Localitatea a fost imediat împânzită de poliţişti care, coordonaţi de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, au început cercetările. Încă de la început principalul suspect a devenit fratele femeii, în vârstă de 56 de ani, care, însă, în faţa anchetatorilor nu a recunoscut că a ucis-o. În curtea sa au fost găsite un drug din fier şi o cioată, cu care se bănuieşte că a fost lovită victima. Cadavrul a fost dus la Morga pentru efectuarea necropsiei, iar medicii legişti au stabilit că bătrâna a avut parte de o moarte extrem de violentă. „Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior prezentat instanţei care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile", a declarat procuror Cristinel Ciocântă, şef Secţie Urmărire Penală – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Se pare că pe fondul consumului de alcool între cei doi a izbucnit un conflict spontan legat de o moştenire. Dacă va fi găsit vinovat pentru omor, bărbatul arestat riscă ani grei de închisoare.

