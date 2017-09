Un bărbat, din comuna Luizi Călugăra, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la începutul acestei săptămâni, sub acuzaţia de omor. Pe fondul unui conflict spontan şi a consumului de alcool, acesta ar fi lovit un cioban, de la o stână din localitate, cu o lopată în zona capului. În urma loviturii, bărbatul a decedat, cazul ajungând în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău care au deschis o anchetă. 2 SHARES Share Tweet

