Actualitate Crimă între fraţi la Cleja de Geta Panaite - Nenorocirea s-a petrecut la sfârşitul săptămânii, în comuna Cleja, unde un bărbat de 45 de ani a fost găsit în agonie, în propria casă, cu multiple semne de violenţă pe corp şi a fost adus de urgenţă la spital. Aici, cadrele medicale au constatat că avea traumatisme la nivelul capului, toracelui şi abdomenului, dar şi fractură de bază craniu. I s-au acordat toate îngrijirile posibile, însă cu toate eforturile depuse de medici, după circa o oră a decedat. Cazul a fost sesizat poliţiei şi parchetului, iar în localitate s-au deplasat mai multe echipe de cercetare, coordonate de un procuror criminalist. Verificările făcute de anchetatori au stabilit că este vorba de o crimă şi după o noapte întreagă de investigaţii a fost reţinut şi principalul suspect. Este vorba despre un bărbat de 41 de ani, din aceeaşi comună, fratele mai mic al victimei. Altercaţia dintre ei ar fi început în prezenţa a doi localnici, împreună cu care bărbatul de 45 de ani stătea la un pahar de vorbă în locuinţă sa. Aceştia ar fi fost şi ei loviţi, dar au plecat imediat din casă, iar în urma lor bărbatul acuzat acum de omor şi-ar fi bătut fratele fără milă, se pare deranjat de faptul că obişnuia să consume alcool. El a fost reţinut de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău şi ulterior prezentat instanţei, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, pentru infracţiunea de omor.

