Cultura Cricetus cricetus, mic dar rău la Muzeul de Științele Naturii din Bacău de Madalina Rotaru Pentru luna mai 2017, echipa Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" din Bacău a hotărât "în unanimitate" că hârciogul este fericitul câștigător al proiectului "exponatul lunii". Invitația pentru băcăuanii de toate vârstele care-și vor purta pașii la muzeul din Parcul Cancicov, pe tot parcursul acestei luni, este de a se opri puțin mai mult în fața exponatului lunii pentru a-l admira și a afla informații prețioase despre viața acestuia. Cum ar fi, de exemplu, aceea că, atenție, hârciogul (Cricetus cricetus) adult este agresiv și se apără mușcând atunci când este atacat! Aceasta chiar dacă hârciogul este un rozător de talie mică (20-25 cm lungime), spun specialiștii, și cântărește doar 150 – 350 grame. Alte informații utile, dar și cât se poate de interesante despre viața hârciogului, băcăuanii pot afla "direct de la sursă", vizitând expozițiile Muzeului, programul de vizitare fiind de marți până duminică inclusiv, între orele 10.00-18.00.

