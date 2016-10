Consilierii locali au aprobat, azi, cuantumul ajutoarelor de caldura care se vor da si in acest an. Fata de proiectul propus initial spre aprobare, in comisia de specialitate, consilierii au introdus un amendament prin care se pune in sfârsit semn de egalitate intre bacauanii racordati la Thermoenergy si cei care au centrale pe gaz, curent sau alte forme de incalzire, de la lemne la baterii solare sau geotermie.

Concret, vor beneficia de sprijin in aceasta iarna persoanele singure si familiile care au venituri pe membru de familie de pâna la 1.082 de lei.

Primarul Cosmin Necula a anuntat ca este de acord cu amendamentul. „Din calculele noastre, impactul bugetar ar fi de 3 milioane de lei in plus. Sunt total de acord cu aceasta masura de protectie sociala”, a declarat Necula.

Liberalul Ilie Birzu a cerut primariei sa gaseasca o modalitate prin care sa se evite cozile interminabile care se formau la Taxe Locale pentru ca oamenii trebuiau sa ataseze la dosar si un certificat fiscal care sa demonstreze ca nu au datorii la bugetul local. Se pare ca deja s-a identificat o solutie. „Oamenii vor face o declaratie pe proprie raspundere prin care spun ca nu au datorii. In paralel, va exista o colaborare intre directiile patrimoniu si taxe locale si se va preda un borderou in fiecare zi prin care se va verifica daca cele declarate sunt reale”, a precizat viceprimarul Dragos Stefan.

Practic, costurile la incalzire se vor imparti intre bugetul de stat si primarie, in functie de veniturile oamenilor. Astfel, statul suporta 90 la suta din facturi in cazul celor care câstiga sub 155 de lei pe membru de familie, iar primaria 10 la suta. Pe masura ce veniturile beneficiarilor cresc, primaria suporta mai mult si statul mai putin.

Mai multe detalii, in editia Desteptarea de maine.