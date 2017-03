Prima generație de personal specializat, educatori puericultori, pentru copiii din creșele din municipiul Bacău, a susținut examenul de absolvire a cursurilor de formare și reconversie profesională. Potrivit HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creșelor și a altor unităţi de educaţie timpurie antepreșcolară, creșele trebuie să ofere servicii de educaţie, nu doar de ocrotire și supraveghere. Educatorii puericultori sunt cei care pot oferi servicii de educație în creșe. Prin programul susţinut și iniţiat de către executivul Municipiului Bacău și Centrul Bugetar Creșe Bacău, primele 20 de foste infirmiere din creșele din municipiu au urmat 200 de ore de formare și reconversie profesională. La finalul cursurilor, vineri, 17 martie, s-a desfășurat examenul de absolvire, primarul Cosmin Necula felicitând prima generaţie de personal specializat pentru copiii din creșele din Bacău. “Sunteţi prima generație de specialiști, educatori puericultori, cei care vor avea în grija și vor educa cei mai mici copii din Bacău. Serviciile de educație sunt prioritare încă de la o vârstă foarte fragedă, copiii noștri au nevoie și de educație, nu doar de supraveghere, iar legea ne obligă din anul 2012 să avem personal specializat în cadrul creșelor. Astfel, avem mare nevoie de educatori puericultori, cu atât mai mult cu cât anul trecut am înființat 3 grupe noi de creșă, iar în acest an vor fi inaugurate alte 4 grupe de creșă. Tot în acest an, demarăm și procedurile aferente construirii a 3 creșe și grădinițe noi”, a precizat primarul Cosmin Necula. Primii 20 de educatori puericultori din Bacău au fost instruiţi timp de 200 de ore, de formatori din cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Învăţământului European, iar practica a fost făcută în cadrul Centrului Bugetar Creșe Bacău. Cursurile au fost gratuite pentru fostele infirmiere, fiind susţinute integral din bugetul local. Efortul bugetar a fost 12.780 lei, respectiv de 639 lei/cursant. Cursuri de formare și reconversie profesională vor continua pentru infirrmierele din creșele din Bacău. Potrivit standardului ocupational, educatorul puericultor este persoana calificată a cărei intervenţie se regăsește în sectorul serviciilor de creștere, îngrijire și educaţie timpurie a copilului și de susţinere a părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale. Acestea pot fi servicii primare și de protecţie a copilului. Serviciile primare pot fi: creșe, grădiniţe, centre de zi pentru copil, centre de consiliere și informare pentru parinti, etc. 47 SHARES Share Tweet

