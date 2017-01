Social Cresc salariile în Învățământ și Sănătate de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vești bune pentru bugetari și pentru pensionari. Cresc salariile, pensiile mici nu se mai impozitează, iar promisiunile de la București par a deveni realitate. În Învățământ și Sănătate e cert: lefurile vor crește cu 15%. Sindicaliștii spun că e o bătălie câștigată. De la Sindicatul Liber al Învățământului (SLI) a venit și certificarea. „În 21 sau 22 decembrie a apărut, în Monitorul Oficial, Legea de aprobare și modificare a OUG 20, lege prin care urma să crească salariile în Învățământ, cu 15%, în medie, începând cu data de 1 ianuarie 2017, iar personalul nedidactic să fie transformat în personal auxiliar specific. Desigur, această lege este produsul unui demers susținut de Federația Sindicatului Liber din Învățământ încă din vara lui 2016. Cu toate că vorbim de o creștere medie în procent de 15%, nu putem spune, nici pe departe, că este suficient și mulțumitor, mai ales dacă dorim să comparăm anul 2016 cu 2015, an în care am avut o creștere salarială de aproximativ 20%”, ne-a declarat prof. Adrian Purcaru, președintele SLI Bacău. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

