Creează-ţi propria poveste la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

O serie de activităţi şi manifestări organizate la Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Dominique Bertrand, de la Universitatea Auvergne din Clermont Ferrand, a susţinut, în perioada 15-19 mai 2017, o serie de prelegeri despre literatura burlescă franceză. Aflată pentru a treia oară la Facultatea de Litere, în cadrul unui acord de colaborare semnat în urmă cu 5 ani cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, profesorul francez a ţinut să evidenţieze beneficiile schimburilor inter-universitare, atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi: „Aceste parteneriate ne permit să punem bazele unor noi proiecte de cercetare comune, dar şi să descoperim Europa în toată diversitatea ei”, a precizat Prof. univ. dr. Dominique Bertrand.

Facultatea de Litere a fost, sâmbătă, 20 mai 2017, gazda primei ediţii a simpozionului dedicat cadrelor didactice din mediul preuniversitar, intitulat Creativity, Innovation and Practice in English Teaching. Simpozionul a avut ca scop diseminarea de idei şi schimbul de experienţă privind metodele creative folosite în activitatea didactică de predare a limbilor străine.

Băeşu Eugenia-Monica, absolventă de Filologie, în prezent, profesor la Şcoala Gimnazială Bârgăoani, judeţul Neamţ: „Este o mândrie şi, totodată, o oportunitate pentru mine să particip la un simpozion, în calitate de profesor, alături de cei care m-au îndrumat şi care, de această dată, sunt partenerii noştri. Cunoştinţele dobândite în anii de studii au fost valorificate în demersul pedagogic pe care l-am urmat, iar stilul şi personalitatea profesorilor mi-au fost model în cariera actuală”.

Mara Matei, absolventă de Comunicare şi relaţii publice, manager comunicare şi strângere de fonduri la Asociaţia Lumina: „Când am ajuns la facultate eram, deja, suficient de matură să ştiu că asta vreau să fac. Mi-a fost de mare ajutor că am găsit aici profesorii potriviţi să îmi împărtăşească ceea ce aveam nevoie, pentru că degeaba vrei să zbori dacă nu are cine să te ajute, astfel încât să îţi crească aripile potrivite. Nu ştiu dacă eu am ales meseria de comunicator sau ea pe mine, însă, fără îndoială, fac ceea ce îmi place, îmi place ceea ce fac şi am avut norocul să ajung şi la şcoala potrivită”.



Alege Literele potrivite!

Studenţii Facultăţii de Litere pot beneficia de mobilităţi Erasmus+ la universităţi din Belgia, Cehia, Croaţia, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Turcia. De asemenea, studenţii pot obţine burse de merit, de studiu, ocazionale şi sociale. Practica de specialitate se desfăşoară în instituţii de profil, cu care Facultatea de Litere are încheiate contracte de colaborare, precum şi la Postul de televiziune Academic TV sau Postul de radio UNSR Bacău.

Postul de televiziune Academic TV funcţionează ca un laborator multi-media pentru studenţii care doresc să acumuleze experienţă în acest domeniu. Acest proiect s-a realizat cu sprijinul Trustului de Presă „Deşteptarea”, care a donat aparatura. Studioul emite intern în campusurile Universităţii, realizând diseminarea evenimentelor academice.

Radio UNSR are ca obiectiv general constituirea unei platforme de comunicare dedicată atât studenţilor, cât şi profesorilor şi emite naţional de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Grila de programe conţine în exclusivitate emisiuni concepute de studenţi pentru studenţi, axate în principal pe probleme studenţeşti locale şi naţionale.

Facultatea de Litere le oferă absolvenţilor numeroase posibilităţi de angajare:

Pentru domeniile Limbă şi literatură şi Limbi moderne aplicate, câteva dintre ocupaţiile posibile sunt: profesor în învăţământul preuniversitar, cercetător, lingvist, traducător, translator, interpret, funcţionar public în administraţia locală şi instituţiile europene, critic literar, jurnalist, specialist în mass-media.

Mulţi dintre absolvenţii din domeniul Ştiinţe ale comunicării aleg să profeseze ca: specialist în relaţii publice, consultant în relaţii publice şi comunicare, consilier de imagine, purtător de cuvânt, organizator de evenimente, brand manager, organizator de traininguri, specialist media relations.

„Facultatea noastră are o tradiţie îndelungată în învăţământul filologic băcăuan, dar a încercat să se adapteze continuu cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă, orientându-se către noi domenii de studiu, precum Ştiinţe ale comunicării şi Limbi moderne aplicate. Mulţi dintre absolvenţii noştri au devenit oameni de succes în profesiile pe care le-au ales, iar performanţele lor sunt cea mai bună recomandare a Facultăţii de Litere pentru elevii care doresc să se formeze aici. Colaborarea noastră cu mediul preuniversitar este foarte strânsă, atât prin activităţile desfăşurate în parteneriat cu profesorii, cât şi prin cursurile de pregătire pentru bacalaureat, pe care cadrele didactice universitare le oferă elevilor.” Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei, Decanul Facultăţii de Litere