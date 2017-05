Actualitate Credit de la BERD pentru refacerea iluminatului public din Bacău de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Rețeaua de iluminat public din municipiul Bacău va fi refăcută cu ajutorul unui credit oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), spune primarul orașului, Cosmin Necula. El s-a întors, recent, din Cipru, unde a avut loc întrunirea anuală a BERD. „M-am întâlnit cu Susan Goransson, directorul pentru infrastructura municipală și de mediu, cu Betsy Nelson, vicepreședinte și șef al Biroului de risc și cu Matteo Patrone, director regional pentru România și Bulgaria. Am discutat problema refacerii iluminatului public, a sistemului de supraveghere și camere de luat vederi precum și reabilitarea instituțiilor publice cum ar fi Spitalul TBC și școlile. Am început discuțiile referitoare la acordarea unei asistențe financiare pentru refacerea sistemului de apă din municipiul Bacău, care are pierderi de 60%”, ne-a declarat primarul Cosmin Necula. În ceea ce privește creditul pentru sistemul de iluminat public, primarul Bacăului spune că este o chestiune de săptămâni momentul în care va fi semnat. BERD, care a făcut deja studiul de fezabilitate, poate acorda până la 15 milioane de euro pentru acest proiect, însă – spune Cosmin Necula – nu se vor cheltui mai mult de 10-12 milioane. Rambursarea creditului se va face pe seama economiilor de energie, noul sistem de iluminat public urmând să consume cu 30 la sută mai puțin curent electric. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.