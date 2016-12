Social Creativitate „eminesciană” de Crăciun de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Colegiului „Mihai Eminescu“ s-au implicat trup și suflet în proiectul „Ajută un copil să reușească în viață!” inițiat de Grădinița Pinocchio. Fie că au fost boboci de clasa a IX-a sau elevi de clasa a XI-a sau a XII-a, „eminescienii” au pornit colinda, în perioada 19-21 decembrie 2016, la Adăpostul de zi și de noapte al copiilor străzii „Morcoveaţă“, la Rețeaua de apartamente „Casa Mea“, Complexul „Dragoş Vodă“, „Casa Mărăşti“ din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Ghiocelul“, Centrul de Primire în Regim de Urgență Bacău. Nici școala postliceală a colegiului nu a dat uitării sufletele aflate în neputință, încercând să le aducă un zâmbet căminelor de copii și de bătrâni. Iar activitățile nu s-au oprit aici. Elevii de la „Eminescu” au spus „prezent” și anul acesta, joi, 22decembrie, atmosferei încărcate cu magia sărbătorii Celui ce S-a născut. Această paradă a Crăciunului a debutat cu cea de-a doua ediție a Târgului de Crăciun la care elevii au adus, pentru un scop umanitar, produse culinare și handmade create prin firul imaginației. Banii obținuți în urma vânzării produselor au fost donate unei familii cu reale problem ale paupertății. Parada colindelor în limbile română și engleză nu au întârziat să-și facă simțită prezența, în interpretarea oaspeților de la Colegiul Național „Roman Vodă“, Roman, Județul Neamț și datinile de Anul Nou de la Școala Gimnazială nr. 1, comuna Țibucani, Județul Neamț, remarcate fiind Jocul Caprei și al Ursului. Vocile adolescentine au dat glas urăturii și sorcovei în stil filologic, amintind numele celor care le îndrumă pașii pe tot parcursul celor patru ani de liceu. Din peisaj nu au lipsit nici majoretele, iar de la pașii de dans s-a trecut la răsplătirea celor mai merituoși elevi care au primit diplomele de la Bursele Municipale. 13 SHARES Share Tweet

