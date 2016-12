Craciunul acesta vine cu tichete cadou Cadhoc

Febra sarbatorilor a inceput, iar majoritatea companiilor isi fac deja planuri pentru gasirea celui mai potrivit cadou pe care il vor oferi salariatilor si partenerilor de afaceri. Cadoul de Craciun este un bun moment pentru conectarea dintre angajati si angajatori, precum si o buna ocazie pentru angajatori de a-si exprima increderea si recunostinta fata de echipa cu care lucreaza.

Cautarea unui cadou nu trebuie insa sa se transforme intr-o povara, atat ca timp, spatiu sau resurse umane implicate. De aceea, Up Romania vine in intampinarea nevoilor companiilor cu cel mai inspirat si dorit cadou: tichetul cadou Cadhoc.

Alegerea tichetelor cadou de la Up Romania va simplifica efortul logistic al companiilor, de la alegere, achizitie, pana la sortare, impachetare, depozitare si distributie. Tichetele cadou sunt o varianta simpla, eleganta si moderna de recompensare a angajatilor, acestia putand sa-si aleaga cadoul mult dorit dintr-o varietate de produse si servicii, fie ca vorbim de bijuterii, cosmetice, articole vestimentare si incaltaminte, carti, jucarii, obiecte de mobilier si decoratiuni, electronice si electrocasnice sau servicii de turism. In acest sens, tichetele cadou de la Up Romania pot fi utilizate intr-o retea de peste 55.000 de magazine.

In plus, companiile au si o serie de beneficii fiscale, acestea consistente dupa intrarea in vigoare a Noului Cod Fiscal. Astfel, angajatorii care acorda tichete cadou de Paste, Craciun, 8 Martie, 1 Iuniesau de sarbatorile aferente altor culte religioase in cuantum de 150 de lei pentru fiecare persoana sunt scutite de contributiile sociale si patronale, iar pentru angajati nu se va aplica impozitul pe venit de 16%. In plus, valorile aferente tichetelor cadou sunt considerate cheltuieli sociale, iar acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pana la 5% din fondul de salarii brut anual.

Mai mult, incepand din 2016, tichetele cadou sunt neimpozabile atat pentru angajati, cat si pentru copiii minori ai acestora, daca suma acordata se incadreaza in 150 de lei de persoana.

Up Romania, noua identitate a Chčque Déjeuner Romania, face parte din Grupul Up, un grup international si solid. Prezent in 17 tari, Grupul Up are o experienta de peste 50 de ani in domeniul furnizarii de produse si servicii pentru motivarea si fidelizarea angajatilor, recompensarea si stimularea vanzarilor, precum si instrumente pentru sustinerea programelor si proiectelor sociale.

Intra AICI si comanda de Craciun tichete cadou pentru salariatii tai!

Intre 23 noiembrie – 23 decembrie 2016 poti castiga unul dintre cele 10 premii in Tichete Cadou in valoare de 600 de lei fiecare.