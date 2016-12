„Craciuneii veseli” au luat Bacaul la pas, anuntând iarna

Daca veti intâlni, la ceas de seara, pe sub balcoane, un grup de barbati imbracati in haine de Mos Craciun, care sa mai si stie a cânta, in cel mai profesionist mod, din alamuri, sa-i primiti in case, sa-i omeniti cum se cuvine si sa le oferiti respectul cuvenit, caci n-o sa va para rau. Sunt sase la numar, eleganti in toate, dar mai ales modesti pâna in maduva oaselor.

Ei sunt „Craciuneii veseli”, cu totii absolventi de Conservator, si merg peste tot, prin oras, in ritm de sarbatoare, pe acorduri specifice sezonului, inclusiv colinde din repertoriul international. Nu le place publicitatea, de nciun fel, asa ca abia am reusit sa smulg câteva detalii despre ei.

Despre poze, ce sa mai zic? Cu greu le-am putut face câteva instantanee. „Vrem doar sa-i multumim pe oameni. Si nu doar pe cei din Bacau, ci pe toti moldovenii nostri, dar mai ales pe copilasi. Ei se bucura parca cel mai mult. In Bacau, am facut primul popas, urmând sa ajungem si in orasele din judetul Neamt, din Iasi, Suceava, Botosani, bineinteles”, am apucat sa-i smulg câteva cuvinte lui Stefan, pare-se liderulor si decanul de vârsta.

Am mai aflat ca cei sase minunati oaspeti sunt de toate vârstele, de la 22 pâna…hat, departe. Sebi, cel care tinea ritmul cu saxofonul, este cel mai tânar.

„Imi place ce fac. Cânt cu bucurie. E al doilea an de când am fost cooptat in grup”, marturiseste tânarul Mos Craciun cu ochii de un albastru ce ar fi fermecat orice mândra moldoveanca si nu numai. Mi-amintesc cu maxima incântare ca am avut privilegiul sa-i intâlnesc si in urma cu doua ierni, la Kaufland-ul din Izvoare unde, la fel, au electrizat asistenta cu ale lor colinde. Si-au facut chiar si o pagina de Facebook unde cei pe care i-au incântat in toti acesti ani, de Sarbatori, si-au lasat mesajele de multumire. Sarbatori cu bine!!!