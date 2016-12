Social „Crăciun împreună” la Școala „Nicu Enea” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău s-au pregătit de Crăciun într-un cadru special, oferit de proiectul ,,Craciun împreună” coordonat de directorul unității de învățământ, prof. Mariana Ifrim, în colaborare cu prof. înv. primar Loredana Lupescu și prof. înv. primar Elena Marin. Prima activitate s-a desfăşurat la Ateneu, luni, 19 decembrie, unde micii colindători au încântat prin prestaţia lor părinţii, bunicii şi invitaţii. Moş Crăciun i-a răsplătit cu daruri pentru dărnicia micilor suflete. Colindele au răsunat din nou în cea de-a doua activitate a proiectului, miercuri, 21 decembrie 2016. Corul şcolii a oferit pe lângă încântare sufletească, pentru 5 bătrâni din cartier şi 5 copii speciali, daruri în valoare de 700 lei. Dulciuri au primit toți cei care au participat la activități. Meritul reuşitei se datorează şi cadrelor didactice implicate: înv. Condrea Maria, prof. înv. preşcolar Câmpeanu Diana, ed. Pomârleanu Nicoleta, ed. Ciomârtan Mariana, prof. Vârlan Anca, prof. Toderaşc Ingrid, prof. Huiban Nicolae. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.