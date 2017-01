CRAB sistează apa în comunele Tîrgu Trotuș și Pîrgărești

Comunele Pîrgărești și Tîrgu Trotuș vor rămâne fără apă din data de 11 ianuarie, din cauza unor datorii enorme către Compania de Apă. Este vorba despre o restanță de peste 1,3 miliarde de lei vechi în primul caz și de nu mai puțin de 3,5 miliarde de lei vechi în cazul comunei Tîrgu Trotuș, unde și vechimea facturilor restante este un alt record, adică trei ani și jumătate.

Prin urmare, Compania de Apă a emis mai multe somații de plată către cei doi restanțieri, dar fiindcă nu s-au făcut plăți conform graficului de eșalonare a datoriei, Compania a emis o ultimă somație, în care menționează data de 11 ianuarie ca scadență fermă. Apa probabil se va opri într-adevăr, pentru că sumele sunt enorme și ilegal de plătit de la bugetele locale, iar locuitorii racordați la rețeaua de apă nu au atâția bani ca să evite sistarea. În plus, CRAB a mai pus în practică amenințările, așa că nu ar fi o noutate.

Culmea situației este că datoriile par prea mari în proporție cu numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă, adică circa 400 în două sate din comuna Pîrgărești și aproape 700 în trei sate din comuna Tîrgu Trotuș. Sumele au fost însă umflate mult de penalitățile de întârziere, lucru pe care îl acuză edilul șef din Pîrgărești.

„Când am intrat eu pe funcția de primar, în iunie 2016, am preluat o datorie la apă de 1,8 miliarde de lei vechi. În cele șase luni am reușit să achităm circa 600 de milioane, dar sunt penalități mari, pentru că au fost facturi vechi. Dacă nu erau acele facturi restante, am fi reușit să plătim lună de lună consumul și nu ar mai fi fost probleme. Într-un fel, este bine că se sistează apa, pentru că nu se acumulează penalități în continuare. CRAB-ul ne trimite mereu somații, iar noi nu am stat degeaba, mai ales că avem probleme mari cu apa: apometrele nu erau sigilate, dar în cele șase luni am încercat să rezolvăm situația, rețeaua este veche și trece curțile și grădinile oamenilor, unde CRAB nu poate interveni, cum nu putem nici noi interveni.

Vom încerca să implementăm un nou sistem de facturare, nu ca până acum, când casiera se ducea și citea contoarele, iar oamenii veneau și achitau când vroiau. Oricum, lumea nu va rămâne fără apă, nu e ca la bloc. Mai sunt fântâni, însă mai rău e pentru cei care au apa trasă în casă, în băi de exemplu. Noi totuși facem demersuri și sperăm să accesăm o finanțare pentru un proiect de alimentare cu apă și canalizare pentru comuna Pîrgărești”, a spus primărița Viorica Iulișca.

Comuna Tîrgu Trotuș deține însă recordurile la sumele restante și la vechimea restanțelor: 3,5 miliarde de lei vechi, încă de acum trei ani și jumătate. Iar din spusele primarului Adrian Forcoş rezultă că situația pare aproape imposibil de rezolvat. „Legea ne restricționează să plătim din bugetul local, așa că tot oamenii trebuie să plătească. Suntem pe drumuri mereu să strângem banii ca să nu oprească apa, dar astea sunt soluții lunare, pentru plata facturii curente. Problema este datoria veche, de pe vremea când contoarele individuale nu erau sigilate. Acum sunt sigilate. Ce-i drept, mai sunt și furturi, pe ici, pe colo, din rețeaua de apă. Probleme mai mari sunt la Tîrgu Trotuș, unde sunt 640 de racordați la rețea, din care 48 au fost debranșați încă din luna iulie 2016 din cauza datoriilor”, spune primarul Adrian Forcoş.

Situația datoriilor a luat-o de la Tîrgu Trotuș a luat-o la vale din iulie 2013, când debitele s-au umflat precum bulgărele de zăpadă, din cauza penalităților. Comuna a mai rămas fără apă de două ori până acum din cauza sistării impusă de CRAB.