Social CRAB a făcut publică „lista rușinii" de Ramona Ionescu – lista asociațiilor de proprietari debitoare poate fi consultată pe site-ul oficial al companiei 22 de asociații de proprietari au fost luate în colimator de către angajații Companiei Regionale de Apă Bacău, pentru că nu au onorat facturile restante. Cele 22 de asociații au adunat datorii care depășesc 145.000 lei. Lista debitorilor este deschisă de Asociația de proprietari nr. 35 care are de departe cea mai mare datorie (18.569 lei). Acesteia îi urmează Asociația de proprietari nr. 24 cu 15.889 lei, Asociația de proprietari nr. 76 "Mircea Eliade" cu 14.342 lei și Asociația de proprietari nr. 2 cu 12.849 de lei. Datorii sub 10 mii de lei au și Asociația de chiriași ANL Letea 46A, Asociația de chiriași Mioriței 88A, Asociația de proprietari nr. 123, Asociația de proprietari nr. 13 Mărășești, Asociația de proprietari nr. 19, Asociația de proprietari nr. 2, Asociația de proprietari nr. 51, Asociația de proprietari nr. 66, Asociația de proprietari nr. 95, Asociația de proprietari Alecu Russo nr. 33, Asociația de proprietari ASPRO 29, Asociația de proprietari Bucegi 140, Asociația de proprietari Bucegi 163, Asociația de proprietari nr. 29, Asociația de proprietari Luminii Mărășești 1, Asociația de proprietari Mihai Viteazu nr. 5/C, Asociația de proprietari Narciselor 12 și Asociația de proprietari Oituz 1. Facturile neplătite de aceste asociații au fost emise până la 31 iulie 2017 și neachitate la 22 septembrie 2017, ceea ce înseamnă că au peste 50 de zile de la data emiterii. În această perioadă, conducerea CRAB desfășoară o amplă acțiune de recuperare a datoriilor restante.

