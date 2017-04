Economie Costel Ceocea reales președinte al SIF Moldova de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Noul Consiliu de Administrație (CA) al Societății de Investiții Financiare (SIF) Moldova, ales în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de marți, 4 aprilie, l-a desemnat în funcția de președinte pe economistul Costel Ceocea, reales, practic, pentru un nou mandat de patru ani (2017 – 2021).

Vicepreședinte al SIF Moldova a fost desemnat Octavian Claudiu Radu. AGA a hotărât, în acest an, separarea funcției de președinte de funcția de director general, astfel, încât noul director general este acum Liviu-Claudiu Doroș, iar director general adjunct Cătălin-Jianu-Dan Iancu. O noutate rezultată din lucrările AGA este și că noul CA are acum numai cinci membri, față de șapte în fostul CA, pentru un mandat de patru ani. O hotărâre importantă a Adunării Generale este și valoarea dividendului brut pentru exercițiul financiar 2016, care este de 0,044 de lei pe acțiune. Despre celelalte hotărâri ale AGA vom reveni cu amănunte.

