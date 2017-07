Activitatea comercială în spațiile de la parterul blocurilor cu risc seismic(Calea Mărășești) va fi reluată, a anunțat primarul Bacăului, Cosmin Necula. „Am discutat astăzi cu mai mulți comercianți care și-au derulat activitatea în spațiile comerciale situate la parterul blocurilor de pe Calea Mărășești, activitate întreruptă ca urmare a unei decizii pronunțată de instanța de judecată, anunțându-i că Primăria a găsit calea legală de autorizare a respectivelor spații” – a declarat primarul Bacăului. El spune că la reautorizare, comercianții trebuie să ateste faptul că spațiul comercial respectiv nu este un „spațiu aglomerat” în sensul definit de Normativul P118/1-2016 al ISU. „Am identificat această soluție legală împreună cu Instituția Prefectului și, astfel, comercianții își pot relua activitatea în condițiile menționate. Primăria a dat deja undă verde activității unor comercianți care au prezentat expertiza solicitată în vederea obținerii autorizării de funcționare”, a mai precizat Necula. 8 SHARES Share Tweet

