Multimedia Corul „Armonia" și Opera „Tosca" de Comunicat de presa - Scena muzicală băcăuană a înregistrat o nouă premieră, fiind pusă în scenă opera „Tosca" din creația compozitorului italian Giacomo Puccini (1858-1924). Filarmonica „Mihail Jora" din Bacău a fost gazda acestui eveniment, în colaborare cu Corul „Armonia" al Colegiului Național de Artă „George Apostu", dirijat de prof. drd. Ionuț Vîlcu. Concertul s-a bucurat de două reprezentații: pe scena Ateneului băcăuan, în seara zilei de 24 februarie, și pe scena Centrului Cultural „Lira" de la Moinești, în seara zilei de 26 februarie. Dirijorul invitat pentru acest eveniment a fost Juan Cantarell (Spania) care, în colaborare cu societatea de impresariat artistic Vienna Opera Company, a pus în scenă opera. Din distribuție au făcut parte Catarina Coresi Lal (Floria Tosca), Theodore Coresi (Sciarrone/Carceriere), Andrij Shkurhan (Scarpia) și Plamen Kumpikov (Sagrestano/Carceriere). Evenimentul s-a bucurat de un mare succes, sălile de concert fiind pline. „A fost o experiență inedită pentru elevii colegiului nostru, o provocare la care ei au răspuns cu profesionalism și maximă seriozitate" a declarat profesorul Ionuț Vîlcu. Corul „Armonia" nu este la prima întâlnire cu acest gen muzical, anul trecut formația corală colaborând pentru punerea în scenă a unei alte opere pucciniene, „Madama Butterfly" și a basmului muzical „One born from a tear" aparținând compozitorului ieșean Dan Spînu, o lucrare pe un libret inspirat din basmul românesc „Făt-Frumos din lacrimă". 1 of 7 În prezent, corul „Armonia" se pregătește intens pentru participarea la etapa interjudețeană a Olimpiadei Naționale Corale, ce se va desfășura în ziua de 31 martie 2017, la Botoșani.

