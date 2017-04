Educatie Corul „Armonia” al CNA George Apostu, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Arte de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Județul Bacău va fi reprezentat cu cinste și anul acesta de un lot de 65 de elevi ai Colegiului Național de Artă „George Apostu”, la Olimpiada Națională domeniul arte Cea mai recentă calificare la etapa Națională a obținut-o Corul „Armonia” al Colegiului dirijat de prof. drd. Ionuț Vîlcu. Selecția s-a realizat în urma câștigării Etapei Interjudețene cu Locul I (100 puncte), ce s-a desfășurat la Botoșani, în ziua de 31 martie 2017. „Cerințele au fost la un nivel foarte înalt, Corul „Armonia” fiind apreciat pentru diversitatea repertorială propusă, atent realizat după cerințele foarte stricte ale Regulamentului Olimpiadei Corale, pentru imaginea sonoră creată, pentru paleta dinamică variată, pentru armoniile clasice-romantice și contemporane foarte fin șlefuite”, ne-a declarat profesorul Ionuț Vîlcu. Repertoriul de concurs a numărat 5 lucrări: Erasmus Widmann – „Wolhauf ihr Gäste”, Franz Joseph Haydn – Corul nr. 28 din Oratoriul „Creațiunea” (cu acompaniamentul la pian realizat de prof. Flaviu-Marius Panaite), Viktor Kalinnikov – „Svete tihi”, Vinicius Grefiens – „Doină” și lucrarea „Te slăvesc pre Tine, Părinte” din creația compozitorului contemporan Pascal Bentoiu. La etapa finală concurează doar elevii care au obținut 100 de puncte la etapele preliminare.

Olimpiadele Naționale vor avea loc în zona de Vest a țării după cum urmează: pentru secțiunile de Interpretare instrumentală clasele III-VIII – 25-27 aprilie 2017 Arad; Interpretare vocală, instrumentală și Studii teoretice 27-29 aprilie 2017 la Timișoara; Ansambluri coralele 4 – 7 mai 2017 la Arad și Arte vizuale, Arhitectură și Istoria artelor Deva, Jud. Hunedoara în perioada 15-19 aprilie 2017. Interpretare Instrumentală și studii teoretice Hușanu Cristian VIII Vioară

Lacatoș Mark Iosuah VIII Pian

Călin Iustin Andrei XII Canto clasic

Cojan Rebecca Antonia XI Pian

Tanasă Daria Anastasia X Flaut

Coman Iohan IX Vioară

Luca Brândușa Andreea X TSD

Jugănaru Miruna Nicola IX TSD

Popa Bianca Ștefania IX TSD

Negrei Diana Nicoleta X TSD Coregrafie:

Bălăiță Mara VII

Condreț Andreea VII

Boană Mara VIII

Mancaș Andrei IX

Romașcanu Andra XI

Munteanu Radu XII

Radu Alexandru XII



Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Calian Iuliana Elena (Clasa A XI-A)

Rusu Ovidiu George (Clasa A XII-A)

Verbuţă E Ştefan Cosmin (Clasa A XI-A)

Balan Ana-Maria (Clasa A XII-A)

Buza Oleg (Clasa A XI-A)

Ciosu Mădălina Gabriela (Clasa A XII-A)

Fudulache Oliviana Teodora (Clasa A XI-A)

Novac Bogdan Ştefan (Clasa A XII-A)

