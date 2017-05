Social Eleva disparuta a fost gasita inecata in canalul de fuga de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Eleva de 16 ani de la Colegiul Economic Bacau, care era data disparuta din data de 28 octombrie, a fost gasita inecata in canalul de fuga al râului Bistrita. Trupul neinsufletit a fost observat astazi, in jurul prânzului, chiar in apropierea gratarelor de la Hidrocentrala de la Letea Veche, fiind solicitati pompierii pentru a-l aduce la mal. „Am fost informati prin 112 iar echipajele care au mers la fata locului au degajat o persoana de sex feminin. Cazul a fost preluat de politisti pentru continuarea cercetarilor”, ne-a declarat cpt. Alexandru Balica, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Bacau. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca adolescenta inecata este minora disparuta in data de 28 octombrie. Simona Pintea, din Beresti-Tazlau, a plecat in acea dupa-amiaza din caminul Colegiului Economic si nu s-a mai intors. Inca de la inceput, apropiatii s-au gândit la ce este mai rau pentru ca a doua zi de la disparitie au gasit plutind pe canalul de fuga portofelul ei, iar fata ar fi lasat si un mesaj de adio unui fost iubit. Desi majoritatea indiciilor conduceau catre aceasta varianta, au continuat sa o caute si prin oras si au impânzit Bacaul cu fotografia ei, solicitând sa fie informati daca cineva a vazut-o. In paralel, pe canalul de fuga s-au facut cautari mai multe zile la rând de catre pompieri, au fost adusi de la Sibiu câini special antrenati dar si un sonar performant, insa tot nu i-au dat de urma. A iesit astazi la suprafata, dupa o luna de la disparitie. Colegii spun ca fata a lasat un bilet in care-si cerea iertare de la iubitul ei si isi lua adio. Disperati, cunoscutii adolescentei au initiat, si o campanie pe facebook. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o bluză de culoare roşie, o pereche de blugi albaştri, era încălţată cu tenişi roşii. Toate aceste elemente de imbracaminte corespund cu hainele adolescentei scoase din apa astazi. Anul trecut, o alta adolescenta a disparut din caminul de la Economic si a fost gasita inecata in canalul de fuga al hidrocentralei Bacau II. In urma cu cateva zile, o alta eleva de la Colegiul Economic s-a aruncat in apa canalului de fuga, cu gandul sa se sinucida, si a fost salvata de colegii ei, care venisera alarmati de o profesoara. 999 SHARES Share Tweet

