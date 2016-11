Corespondenta cu Elvetia. Cine este Ronnie Buehr, cetateanul de onoare al comunei Corbasca

Se intâmpla undeva, in luna octombrie, intr-un cadru restrâns, cu membrii proiectelor sociale si educationale implementate in aceasta zona, cu beneficiarii acestora, in prezenta primarului Nicusor Puscasu Andone, in Centrul de zi coordonat de Fundatia de Sprijin Comunitar, condusa de Gabriela Achihai, a carui activitati au fost finantate, in cea mai mare parte, prin Fundatia „Mâna in mâna”, tocmai de Ronnie Buehr. Intâmplarea a facut ca ulterior, printr-un telefon venit chiar din partea lui Ronnie Buehr, povestea sa continue. Asa am aflat cine este cetateanul elvetian care are acum in mâinile sale cheia comunei Corbasca.

Vrem sa-l cunoastem mai bine pe Ronnie Buehr. Dar, in acelasi timp, ne intrebam cum ne-a cunoscut el pe noi?

Ronnie Buehr si familia sa au infiintat in 2014 Fundatia „Mâna in mâna”. Activitatile acesteia se desfasoara in comunitatile mai putin privilegiate din partea de nord-est a României, in speta comuna Corbasca, judetul Bacau. Elvetia este cunoscuta ca o tara cu un nivel de trai ridicat. Pentru ca am avut norocul ca eu si familia mea sa ne nastem aici, am decis ca vrem sa fim aproape si de cei mai putin norocosi ca noi. De aceea am infiintat aceasta fundatie, non-profit, pentru a extinde asistenta umanitara celor care au nevoie. Ne-am dorit ca astfel sa aratam ca suntem recunoscatori pentru ceea ce avem, ca vrem sa fim solidari cu cei care sunt in nevoie si sa le aratam solidaritatea noastra.

De ce Ronnie Buehr si-a îndreptat atentia tocmai catre comunitatea din judetul Bacau? De ce comuna Corbasca?

Mediul rural din judetul Bacau are conditii precare de viata. Ii lipsesc multe facilitati care in alta parte sunt considerate lucruri obisnuite. Am gasit Bacaul cu ajutorul Fundatiei de Sprijin Comunitar, prin presedintele acesteia Gabriela Achihai, un parterer profesionist de exceptie, care era deja implicata in sprijinirea comunitatilor rurale invecinate de Corbasca. La prima mea vizita in Corbasca pur si simplu am fost zguduit de saracia intâlnita acolo, dar, in acelasi timp, am fost impresionat de dragostea si amabilitatea locuitorilor care traiesc in aceasta zona mai putin dezvoltata din punct de vedere economic.

În luna octombrie a acestui an ati fost in Bacau, chiar in Corbasca, unde ati primit titlul de Cetatean de Onoare al comunei Corbasca, dar si cheia comunei? Cum apreciati acest fapt?

Bineinteles ca a fost o mare onoare pentru mine. In acelasi timp, prin atribuirea titlului de Cetatean de onoare al comunei poate fi, cu siguranta, o multumire din parte comunitatii de acolo, un semn de recunostinta pentru mine si Fundatia „Mâna in mâna” pentru sprijinul nepartinitor pe care l-am oferit. Imi aduc aminte cu placere discursul domnului primar al comunei Corbasca, de la acest eveniment deosebit de important si special pentru mine, in care si-a exprimat personal aprecierea pentru faptul ca sprijinul nostru a fost intotdeauna caracterizat prin recunoastere si respect fata de conditiile locale, obiceiuri si traditii. Atribuirea acestei importante distinctii a unei comunitati este pentru noi un semn ca fundatia noastra este perceputa ca un partener valoros, bazat pe solidaritate, si suntem foarte recunoscatori pentru asta.

Haideti sa explicam, pentru a va cunoaste mai bine comunitatea noastra, ce face exact Fundatia „Mâna in mâna” pe care o conduceti.

Ne concentram toate eforturile noastre prin angajamente doar in comuna Corbasca, care are o populatie de aproximativ 6.000 de locuitori. In cadrul acestei comunitati, ne concentram exclusiv pe patru domenii de activitate: 1. în materie de sanatate, prin finantarea unui sistem de ingrijiri la domiciliu si de servicii para-medicale; 2. in educatie si formare, prin sustinerea unui centru de zi pentru copii si programe de formare profesionala; 3. in crearea de locuri de munca locale, prin promovarea infiintarii micro-intreprinderilor; 4. asistenta sociala. Acesti patru piloni sunt in beneficiul tuturor locuitorilor din Corbasca. Fondurile necesare pe care le oferim sunt din contributia privata a familiei noastre, dar primim ajutoare si de la prieteni si sustinatori din Elvetia, care cred in cauza noastra. Ar fi de mare ajutor sa primim astfel de donatii si din partea companiilor si cetatenilor din România. Consiliul de Administratie al fundatiei lucreaza onorific, gratuit, asa ca donatorii nostri pot fi siguri ca banii lor sunt investiti numai in proiectele din Corbasca, mentionate mai sus. Suntem o fundatie inregistrata, asa ca si donatiile din impozite pot fi directionate catre noi.

Dorim sa ajutam cât mai multi oameni, pentru a asigura o mai buna calitate a vietii lor, prin ajutor la fata locului, pe termen lung si pragmatic. Ajutorul nostru este menit sa fie unul de start-up, pentru ca pe viitor, cetatenii din Corbasca sa poata sa se dezvolte, sa fie independenti financiar, fara ajutor suplimentar din strainatate. Beneficiarii nostri trebuie sa se implice in ceea ce facem noi inca de la inceput, nu numai pentru a contribui la succesul proiectelor noastre, ci si pentru a putea fi asigurate si auto-sustinute pe termen lung.

Sunteti sprijiniti si de comunitatea locala?

În Corbasca primesc un sprijin foarte valoros din partea primarul local, domul Nicusor Puscasu Andone. Speram ca prin acest parteneriat exemplar sa sensibilizam si alte entitati oficiale. Asteptam cu nerabdare colaborarea cu acestea. Trebuie sa formam bucati mici de mozaic, pentru ca apoi, când acestea vor fi asamblate sa formeze impreuna o baza solida.

Sunt astfel de angajamente doar o speranta pentru de viata mai buna pentru oameni? Sau vorbim de mai mult?

Este mult mai mult. In momentul in care cineva se implica si desfasoara proiecte specifice comunitatii in care traieste, acest lucru nu poate fi considerat un semn fals. Tocmai de aceea asistam oamenii la fata locului, pentru a realiza un trai mai bun in propriile sate, in comunitatea in care traiesc, evitându-se astfel migrarea lor spre alte parti, parasirea propriei tari. Un lucru este insa cert: Fundatia „Mâna in mâna” nu poate reusi singura pentru a aduce Corbasca la standardul dorit. Prin cunostinta noastra, prin experienta noastra si a celor de la FSC putem ajuta comunitatea din punct de vedere conceptual pentru a construi structuri si facilitati moderne, care intr-o zi ar putea transforma Corbasca intr-un exemplu pentru alte comunitati din zona. Suntem pregatiti sa oferim asistenta si know-how-ul nostru tuturor autoritatilor competente pentru atingerea unor obiective, printr-o abordare ampla a schimbului de experienta acumulat in România si Elvetia. Cu toate acestea, nu ne putem depasi sarcini care, prin definitie, sunt responsabilitati ale guvernului sau ale comunitatii locale, fie ea judeteana sau nationala. Fara o alocare suplimentara de fonduri de dezvoltare din partea factorilor de decizie, a politicienilor locali si functionarilor publici, care trebuie sa aiba o atentie speciala spre nevoile acestor zone rurale mai putin privilegiate, schimbarile necesare in regim de urgenta vor avea loc mult mai greu.

Va multumesc pentru acest interviu. A fost o placere sa va cunosc. Va admir pentru ceea ce faceti pentru noi si, in mod special, pentru locuitorii din comuna Corbasca.

Eu va multumesc pentru ca mi-ati dat posibilitatea ca lumea sa ma cunoasca. Pentru ca mi-ati dat posibilitatea de a sensibiliza publicul fata de problemele zonelor rurale din România. Cred ca este foarte important sa se creeze o constiinta politica, sociala si economica mai larga spre nevoile specifice din aceste locuri, in speta a celor aferente judetului Bacau. Astfel se poate dezvolta o stategie pe termen lung pentru a ajuta aceste comunitati in lupta lor de zi cu zi in a-si crea un viitor mai bun. De aceea, va multumesc inca o data pentru faptul ca mi-ati dat posibilitatea de a ma adresa unui public mai larg. Toate bune!