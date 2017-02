Trei indivizi au dat buzna, în puterea nopţii, în locuinţa unei bătrâne de 91 de ani, din comuna Corbasca, ca să-i fure banii. I-au spart geamurile de la casă, au intrat peste ea în cameră şi au început să o ameninţe şi să o forţeze să spună unde ţine economiile. Când şi-au dat seama că biata femeie nu are bani au luat un bidon cu vin şi alimentele pe care le-au găsit pe masă şi au dispărut. Poliţiştii din localitate au aflat imediat cine sunt făptaşii, doar că unul dintre ei a fugit şi s-a emis mandat de arestare în lipsă. Pentru un adolescent de 17 ani judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar, pentru infracţiunea de tâlhărie, iar al treilea suspect, în vârstă de 15 ani, va fi supus unei expertize medico-legale, care să arate dacă avea avea sau nu discernământ când a comis fapta. 0 SHARES Share Tweet

