Corabia nebunilor

În tot circul de la nivel înalt un lucru este cât se poate de clar: nu ceea ce spun actorii interesează și ar trebui să ne dea fiori, ci tocmai ceea ce nu se spune și ni se ascunde. Că s-au certat capii găștii, asta nu este o noutate, că nu au reușit să-și împartă sferele de influență, că unii au prins glas și spun vrute și nevrute, din astea am mai întâlnit. Dar este pentru prima dată când nu se spune care este adevărată miză a acestei mizerii politice. Și nimeni nu are curajul să o spună pentru că ar devoala un întreg tablou de interese care nu au nici cea mai mică legătură cu interesul național. Spuneam cu puțin timp în urmă că „va reizbucni vânzoleala. Vor reizbucni luptele politice, eventual purtate în stradă, cu cetăteni #rezistenți, cu fake-news-uri pe rețelele sociale și așa mai departe." Vânzoleala avem, lupte politice sunt din belșug, fake-newsuri sunt iar strada se pregătește. Este interesat modul în care s-au poziționat actorii politici în această criză: cei din PSD sunt lăsați să se păruiască în piața publică în vreme ce celelalte partide încearcă să tragă cât mai mult capital politic din acest conflict. Iohannis, venit cu instrucțiuni din SUA, stă liniștit și o face pe niznaiul, publicul #rezistent îi ia apărarea lui Grindeanu, al cărui cap îl cereau în urmă cu câteva luni. Practic, deși avem de-a face cu o criză politică, politicienii refuză să se amestece. Semn că au priceput (cine a fost în stare) că altul este jocul. Și că în el sunt amestecați nu lideri politici, cât agenți de influență, servicii și interese externe. Să privim imaginea de ansamblu: ne îndreptăm cu viteză spre un conflict ruso-american în condițiile în care Trump are nevoie să demonstreze că nu e marioneta Moscovei. Deja în Siria rușii au dat un ultim avertisment americanilor care le-au tot măcelărit aliații sirieni. În condițiile în care Turcia o ia pe propriul drum, baza de la Incirlik va deveni interzisă americanilor care vor avea nevoie de baza de la Kogălniceanu pentru acțiunile din Siria dar și pentru a amenința Rusia. Americanii au nevoie de liniște în România dar Germania are propriile interese aici. În primul rând legăturile economice ruso-germane sunt de notorietate iar Berlinul tocmai a amenințat că va răspunde cu propriile sancțiuni preconizatelor sancțiuni americane care doresc să pedepsească orice cooperare cu Rusia. Americanii amenință construcția conductei de gaze Nord Stream care leagă portul rusesc Viborg de portul german Greifswald, pe sub Marea Baltică. Prin urmare, aliații SUA devin, natural, inamici ai Germaniei sau măcar ținte pentru planurile de destabilizare. Ceea ce pierde România la capitolul forțe militare, câștigă la poziția strategică și, prin urmare, în perspectiva viitorului conflict, nici Germania și nici Rusia nu au nevoie de stabilitate politică aici.

