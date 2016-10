Cora a inaugurat prima statie de incarcare pentru masinile electrice din Bacau

Hypermarket Cora România are un proiect la nivel national prin care doreste sa monteze instalatii electrice de incarcare a masinilor electrice in toate magazinele Cora din România, pâna ieri fiind patru astfel de statii in tara.

Incepând de luni, 17 octombrie, pe aceasta harta a magazinelor Cora care au astfel de statii si-a facut loc si Cora Bacau, acolo unde posesorii de masini electrice sau hibrid isi pot face „plinul”.

Statiile sunt montate in parteneriat cu firma EV Connect, având in dotare doua prize de incarcare, deci se pot incarca doua masini simultan. Ce este cel mai important este faptul ca incarcarea se face gratuit.

La evenimentul de lansare care a avut loc luni, 17 octombrie, in parcarea subterana de la Cora, au participat pe lânga reprezentantii hypermarket-ului, directorul executiv de la Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, Paul Toderica, precum si partenerii in acest proiect, Andi Ostroveanu, din partea EV Connect, si Daniela Arhire, din partea Rustrans, dealer Mitsubishi Motors in Bacau.

Investitia a costat, conform declaratiilor reprezentantului EV Connect, 3.500 de euro, iar un „plin” se face in 30 de minute.

„Clientul are nevoie de un card pe care il gaseste la departamentul «Relatii cu clientii». Pentru a putea incarca trebuie sa apropiati cardul de statie, se aprind niste indicatori care spun ca operatiunea poate incepe si conectati cablul la priza. Nu se poate demufa masina din priza decât apropiind cardul din nou de statie. Practic nu-ti poate scoate nimeni masina din priza si sa se conecteze in locul tau. Si repet, totul e gratuit.”

Emanuel Pârvulescu, coordonator Mediu Cora